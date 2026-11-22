A região de Kiev observará um dia de luto na segunda-feira 23 de novembro após as greves russas no domingo. Volodymyr Zelensky anuncia quatro mortes em Dymer, onde uma criança foi libertada viva dos escombros, e, em uma contagem separada, três mortos e treze feridos após a greve em Vychneve no domingo.

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O governo da região de Kiev anunciou um dia de luto segunda-feira, 23 de novembro, pelas vítimas dos ataques russos no domingo. No domingo à noite, o Presidente Volodymyr Zelensky relatou quatro mortes em Dymer e, separadamente, três mortes e treze lesões em Vychneve.

Em Dymer, uma criança dos escombros

Na noite de sábado a domingo, uma greve atingiu um edifício residencial de cinco andares em Dymer, ao norte de Kiev. Parte do edifício desabou. Numa avaliação inicial, as autoridades comunicaram pessoas enterradas. A administração regional anunciou então que o resgate tinha limpo o corpo de uma terceira vítima. O Presidente Volodymyr Zelensky avaliou então quatro mortes e confirmou que uma criança tinha sido libertada viva dos escombros. Ele disse que a criança estava a receber cuidados.

A pesquisa continuou no domingo à noite. O Presidente disse que dez pessoas permaneceram inauditas na altura da sua intervenção, sem as declarar mortas ou confirmar que estavam todas debaixo dos escombros.

Uma avaliação separada em Vychneve e um luto regional na segunda-feira

Em Vychneve, sudoeste da capital, outra greve atingiu um comércio e causou um incêndio, que foi extinto pelo resgate. A administração regional anunciou duas mortes e oito lesões. Volodymyr Zelensky então relatou três mortes e 13 lesões apenas nesta localidade.

O chefe da administração regional, Tymour Tkachenko, anunciou que bandeiras ucranianas seriam colocadas na masmorra segunda-feira na área. As atividades de entretenimento serão limitadas em honra das vítimas dos ataques de 22 de novembro. Esta medida diz respeito ao oblast de Kiev, cuja administração é distinta da do capital.

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