O governo da região de Kiev anunciou um dia de luto segunda-feira, 23 de novembro, pelas vítimas dos ataques russos no domingo. No domingo à noite, o Presidente Volodymyr Zelensky relatou quatro mortes em Dymer e, separadamente, três mortes e treze lesões em Vychneve.
Em Dymer, uma criança dos escombros
Na noite de sábado a domingo, uma greve atingiu um edifício residencial de cinco andares em Dymer, ao norte de Kiev. Parte do edifício desabou. Numa avaliação inicial, as autoridades comunicaram pessoas enterradas. A administração regional anunciou então que o resgate tinha limpo o corpo de uma terceira vítima. O Presidente Volodymyr Zelensky avaliou então quatro mortes e confirmou que uma criança tinha sido libertada viva dos escombros. Ele disse que a criança estava a receber cuidados.
A pesquisa continuou no domingo à noite. O Presidente disse que dez pessoas permaneceram inauditas na altura da sua intervenção, sem as declarar mortas ou confirmar que estavam todas debaixo dos escombros.
Uma avaliação separada em Vychneve e um luto regional na segunda-feira
Em Vychneve, sudoeste da capital, outra greve atingiu um comércio e causou um incêndio, que foi extinto pelo resgate. A administração regional anunciou duas mortes e oito lesões. Volodymyr Zelensky então relatou três mortes e 13 lesões apenas nesta localidade.
O chefe da administração regional, Tymour Tkachenko, anunciou que bandeiras ucranianas seriam colocadas na masmorra segunda-feira na área. As atividades de entretenimento serão limitadas em honra das vítimas dos ataques de 22 de novembro. Esta medida diz respeito ao oblast de Kiev, cuja administração é distinta da do capital.
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