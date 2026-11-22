Por ocasião do 83o aniversário da independência do Líbano, o Secretário de Estado norte-americano Marco Rubio reafirmou no domingo 22 de novembro o apoio de Washington a um país « totalmente soberano », em paz com seus vizinhos e respondendo apenas aos seus próprios cidadãos. A mensagem, transmitida pela Embaixada dos Estados Unidos em Beirute, não é acompanhada por qualquer anúncio de nova assistência ou calendário diplomático.
Uma mensagem para o Líbano e sua diáspora
Marco Rubio felicita o povo do Líbano. Sauda o talento e a resiliência demonstrados pelos libaneses, tanto no país como nas comunidades da diáspora. A Embaixada transmitiu sua mensagem em inglês e árabe na manhã de 22 de novembro.
O Secretário de Estado afirmou que Washington continuaria a estar ao lado do povo libanês e do Estado libanês e desejava reforçar as relações entre os dois países. Este ano, insiste na soberania e responsabilidade das instituições perante os cidadãos. A referência às relações pacíficas com os vizinhos não designa nenhum país, e o texto não anuncia qualquer compromisso de retirada ou nova fase de negociações.
O que muda na mensagem de 2025
Para o 82o aniversário, em 22 de novembro de 2025, Rubio saudou as medidas tomadas pelo governo libanês e apresentou estabilidade e prosperidade econômica como objetivos comuns. A declaração deste ano mantém o apoio bilateral, mas coloca maior ênfase na autoridade do Líbano sobre as suas próprias decisões e sobre a responsabilidade do Estado em relação aos seus cidadãos. É uma diferença de redacção na mensagem de aniversário, não o anúncio de uma mudança na política americana.
Comentários