Renânia do Norte-Vestfália planeja abrir um escritório econômico em Doha. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Catar declarou no domingo, 22 de Novembro, na sequência da assinatura de um acordo em Bona. Este estabelecimento deve representar o Land alemão e facilitar o comércio entre empresas. O comunicado de imprensa não contém uma data de abertura, endereço ou orçamento.
Escritório de terras em Doha, não uma nova embaixada
O Ministério do Comércio e Indústria do Catar e a NRW. A Global Business, agência de promoção económica do Land, assinou o acordo no sábado, 21 de Novembro, à margem do diálogo económico entre o Catar e a Alemanha. O Primeiro-Ministro do Catar, Mohammed bin Abdelrahmane Al Thani, e o Ministro do Land, Hendrik Wüst, participaram na assinatura. Os signatários foram Saleh Majid Al Khulaifi para o ministério e Felix Neugart para a agência.
No mesmo dia, Emir Tamim ben Hamad Al Thani conheceu Hendrik Wüst no Castelo de Drachenburg, em Königswinter, perto de Bonn. O palácio do Qatar confirma que a entrevista se concentrou na indústria e na pesquisa. Esta reunião e a assinatura em Bona são duas fases distintas. A declaração conjunta Alemanha-Qataria confirma que o futuro ramo representará o Land, não o governo federal alemão.
Contactos para empresas, sem o montante prometido pelo acordo
NRW. A Global Business apoia empresas que planeiam instalar-se na Renânia do Norte-Vestefália e ajuda as empresas do Land a desenvolverem-se no estrangeiro. O acordo prevê que a representação de Doha facilitará os contactos em matéria de investimento, indústria, transição digital e energia. Os documentos públicos não se referem a quaisquer projetos financiados pelo escritório e ainda não detalham os serviços que irá oferecer no local.
Isto não coincide com a intenção, anunciada em Berlim, da Autoridade de Investimento do Catar de aumentar o seu investimento na Alemanha em 15 mil milhões de euros em cinco anos. A declaração comum estabelece que esses investimentos continuam sujeitos às decisões dos investidores em causa. O montante não é nem o orçamento do escritório de Doha nem um montante já pago. O Acordo de Bona estabelece mais uma coisa específica: a criação de um ponto de contacto económico dos terrenos na capital do Qatar.
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