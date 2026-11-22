Em Bchaalé, nas alturas de Batrun, o museu da oliveira não tem endereço único. Parte da visita é fora, entre árvores e becos; Outro ocorre em casas antigas. Jarros de óleo, ferramentas culturais e oficinas dizem o que a visão das oliveiras sozinho não diz: como a aldeia vive com essas árvores.
Um pote de óleo como uma peça de museu
Uma adega com potes de óleo é um dos passos propostos pela associação Bchaaleh Trails. Outro é dedicado a ferramentas de cultivo de azeitona. Passando de um para o outro a pé, o visitante descobre dois momentos da vida do produto: o trabalho da árvore e a preservação do óleo. Algumas visitas guiadas também podem incluir uma oficina de sabão ou escultura de madeira de oliveira. O programa depende dos passos escolhidos; Cada visita não dá acesso a todas as oficinas.
Este museu distribuído na aldeia foi inaugurado em 2023, de acordo com a associação que o gerencia. A ideia tomou forma após uma celebração dedicada à oliveira no ano anterior, com o município. Os líderes do projeto documentaram o know-how, histórias e práticas sociais ao redor da árvore. Uma parte desta memória é transmitida ao oral: uma etapa da viagem faz assim reviver jogos, canções e provérbios em vez de se limitar à exposição de objetos.
Árvores dão seu nome à trilha, não sua idade no museu
As oliveiras antigas fazem parte das etapas propostas. Os habitantes chamam-lhes « oliva de Noé », um nome transmitido pela tradição. Em 2019, a Universidade Americana de Beirute relatou uma estimativa de cerca de 1.400 anos para algumas árvores estudadas. Este valor não se aplica a todo o pomar e não valida as idades muito mais antigas que às vezes se empresta às árvores da aldeia. A universidade também observa que as árvores estudadas continuaram a produzir frutos, a uma altitude de cerca de 1.200 metros.
Você pode estar interessado no ecomuseum sem caminhadas. O caminho que leva o nome das oliveiras de Noé e o passeio cultural são duas proposições distintas. A associação descreve uma rota de cerca de 12 quilômetros do golfo de Baatara, que classifica como exigente. O passeio cultural é organizado em torno de palcos na aldeia. É melhor verificar com antecedência os cursos e oficinas oferecidas: uma parada no pomar não implica que as casas e oficinas estão abertas com acesso aberto.
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