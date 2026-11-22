O município de Roma publicou um balanço em 30 de setembro de dinheiro das moedas lançadas na fonte Trevi. Foram afectados mais de 1,24 milhões de euros, incluindo a ajuda alimentar e a luta contra o isolamento. A nota de euro, solicitada aos visitantes não residentes que pretendam aproximar-se da bacia, financia uma instalação separada. As contas disponíveis não estabelecem se este direito de acesso reduziu a quantidade de doações.

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Em Roma, as moedas jogadas na fonte Trevi e os bilhetes vendidos para se aproximar da bacia não vão para o mesmo lugar. Em 20 de Novembro, a cidade publicou um balanço de 1,24 milhões de euros, distribuídos em 30 de Setembro, para a recolha de moedas. Este dinheiro é utilizado principalmente para financiar as intervenções sociais da Caritas em Roma. A nota de dois euros faz parte do mecanismo municipal de gestão do monumento.

Para onde vai o dinheiro da piscina?

O relatório da cidade, que foi detida em 30 de setembro, indica como os fundos foram alocados. A ajuda alimentar é o primeiro ponto: quase 428 000 euros, pouco mais de um terço do total. Suporta cantinas e mercearias. Dos outros pontos, cerca de 292 000 euros vão para a luta contra o isolamento e 272 000 euros para acompanhar pessoas em situações de fragilidade sanitária. Parte das receitas cobre os custos da própria cobrança.

O mecanismo baseia-se em um acordo entre o município e o Vicariato. Em 11 de novembro, a cidade anunciou sua renovação por três anos. A Caritas diocesana implementa os projetos. Para alguns cantis, o dinheiro da fonte complementa o financiamento já fornecido por Roma no âmbito de outras convenções; Ele, portanto, não financia todas as refeições distribuídas por si mesmo.

A nota de euro não substitui a moeda

Desde 2 de fevereiro, Roma vem pedindo aos visitantes não residentes para pagar dois euros para acessar a parte inferior, o mais próximo possível da água. Este não é um bilhete para entrar no quadrado ou ver a fonte de fora desta área. Os habitantes de Roma e sua metrópole, crianças com menos de seis anos, pessoas com deficiência e uma pessoa acompanhante estão entre o público isento de pagamento.

A cidade introduziu este sistema após um ano de experimentação para melhor distribuir o público em torno da bacia e apoiar a conservação do monumento. O direito de acesso não é contado como uma parte coletada na água. Um visitante pode pagar para descer sem jogar fora nenhuma moeda, e um visitante isento pode fazer o movimento sem comprar um bilhete. As vendas e a recolha de bilhetes não medem, portanto, a mesma coisa ou a mesma receita.

Dois balanços que não permitem concluir que

O balanço anual de 2025 mostra 1 860 086 euros recolhidos. O documento publicado em novembro de 2026 trata dos montantes distribuídos no final de setembro, não por um ano inteiro. Subtrair o segundo montante do primeiro daria uma diferença entre duas figuras de natureza e duração diferentes, não uma medida do efeito da nota.

A colecção tem também os seus próprios custos, que não são confundidos com os da bilheteira: o relatório anual menciona a recolha, transporte, limpeza, triagem e comissões sobre o tratamento das moedas estrangeiras. Para determinar se o acesso pago alterou o montante das doações, seria necessário primeiro comparar os recibos da coleta em dois períodos idênticos e utilizando o mesmo método de contagem.

Arquivo: Fonte de Trevi em Roma, 9 de fevereiro de 2024. Wilfredor / Wikimedia Commons, CC0 1.0. Toda a foto redimensionada e vestida pela Libnanews.

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