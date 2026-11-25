FC Barcelona está jogando pela primeira vez no Azerbaijão na quarta-feira 25 de novembro. Seu oponente, o Sabah FK, competiu em sua primeira etapa após quatro rodadas de qualificação. O lançamento foi anunciado às 18h45 em Paris e às 19h45 em Beirute.

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FC Barcelona luta seu primeiro jogo no Azerbaijão na quarta-feira 25 de novembro. Sabah FK recebe o clube catalão no Baku Olympic Stadium pelo quinto dia da Liga dos Campeões. Fundado em 2017, o clube azerbaijanês teve que passar quatro rodadas de qualificação antes de ser capaz de receber um adversário desta categoria.

O campeão do Azerbaijão saiu primeiro round

Sabah estabeleceu-se na elite do Azerbaijão em 2018. Ele ganhou seu primeiro campeonato na temporada passada, enquanto manteve a Copa Nacional. Este duplo não lhe deu nenhum lugar direto na fase da Liga dos Campeões. O clube liderado pelo lituano Valdas Dambrauskas sucessivamente cruzou as torres contra The New Saints, o KuPS, Aarhus e o Hapoël Beer-Sheva.

Seus primeiros quatro jogos na competição ilustram a diferença entre esta qualificação e o nível de seus adversários na fase da liga. Sabah perdeu em Manchester United (4-0), em casa contra Borussia Dortmund (1-2) e na Noruega contra Viking (4-1). Ele também derrotou Slavia Praga em Baku (2-0), sua única vitória antes de receber Barcelona. Os três pontos adquiridos contra os Slavia contam no ranking comum, independentemente do resultado do oponente em seus outros encontros.

Por que Barcelona se preocupa com estes três pontos

O Barça levou nove pontos em quatro dias. Ele derrotou Feyenoord, Galatasaray e Aston Villa e perdeu para Paris Saint-Germain. Neste formato, os oito primeiros têm acesso direto à oitava final. Equipas classificadas de nono a vigésimo quarto lugar competem por barragens. Uma vitória em Baku levaria Barcelona a doze pontos, sem garantir que terminaria entre os oito primeiros. Após Sabah, ele permaneceu em Manchester City em 8 de dezembro.

A equipa de Hansi Flick foi para Baku dois dias antes do jogo. O clube representa a viagem a cerca de 3.970 quilômetros de Barcelona e apresenta-o como o mais longo da sua história na competição europeia. Lamine Yamal não está incluído no grupo anunciado: Barça indicou que permaneceu na Espanha por causa de um problema no tornozelo. Esta é a lista dos jogadores convocados, não os onze começando.

Que horas seguir Sabah–Barcelona?

O arranque está marcado para quarta-feira21h45 em Baku, 19h45 em Beirute e 18h45 em Paris e BarcelonaO jogo é jogado no Estádio Olímpico de Baku. A UEFA e o FC Barcelona oferecem um seguimento por escrito da reunião nos seus sites oficiais.

Arquivo de fotos: Baku Olympic Stadium em 10 de outubro de 2015. Eminn / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Boxe e vestir Libnanews sob a mesma licença.

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