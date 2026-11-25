A Comissão Europeia apresentou na quarta-feira, em Estrasburgo, um projecto de regulamento sobre o quântico. Prevê um fundo de investimento, equipamento partilhado e novas regras de segurança para certos contratos públicos. Nesta fase, não está fixado qualquer orçamento.

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A Comissão Europeia apresentou o seu projecto de regulamento sobre tecnologias quânticas em Estrasburgo, na quarta-feira, 25 de Novembro. A Vice-Presidente executiva Henna Virkkunen defendeu dois projectos: ajudar as empresas europeias a produzir em maior escala e preparar administrações para uma mudança nos riscos de TI.

Equipamento muito caro para duplicar em qualquer lugar

O projecto pretende aproximar os programas nacionais e europeus em vez de aumentar as infra-estruturas concorrentes. Uma rede ligaria laboratórios e universidades. Uma plataforma comum ajudaria os investigadores e as empresas a acederem aos simuladores e aos computadores quânticos, de acordo com as regras de acesso da infra-estrutura em causa.

Bruxelas propõe igualmente que cada Estado-Membro tenha pelo menos uma competência e um centro de aceleração. Um organismo existente poderia desempenhar esta função e vários países poderiam criar um centro comum. Para uma empresa jovem, o esquema seria usado, entre outras coisas, para encontrar um local de teste, habilidades técnicas ou um primeiro comprador público sem ter que financiar esses recursos sozinho.

Um fundo público-privado para o capital

O projecto permitiria à Comissão preparar um fundo de capital para tecnologias soberanas. A União pode participar juntamente com os Estados-Membros e os investidores públicos ou privados. O veículo investiria no capital de empresas e em projectos industriais, em vez de lhes conceder apenas subsídios. O Quantum não seria o seu único domínio: os semicondutores, a inteligência artificial e a cibersegurança também fazem parte do âmbito de aplicação previsto.

A Comissão pretende tornar o fundo operacional no início do próximo quadro financeiro plurianual, que abrangerá o período de 2028-34. O texto apresentado na quarta-feira não define a sua atribuição nem as contribuições dos seus futuros investidores. Estes montantes permanecem separados das dotações europeias já atribuídas à investigação e do orçamento anual 2027 aprovado pelo Parlamento no mesmo dia.

Regras específicas aplicáveis aos contratos públicos

O projecto limitaria o acesso a certos contratos públicos de tecnologias quânticas a empresas sob controlo europeu e a fornecedores elegíveis ao abrigo de compromissos ou mecanismos de cooperação internacional. Este critério diz respeito ao acesso ao mercado e à segurança do abastecimento: não é no texto apresentado que se exige que cada parte seja fabricada na Europa.

A proposta introduz também novos requisitos criptográficos para determinadas compras governamentais digitais. Bruxelas propõe aplicá-los aos processos iniciados seis meses após a entrada em vigor do regulamento, em função da sensibilidade dos dados e sistemas. O objectivo é proporcionar protecções que funcionem em computadores convencionais sem impor uma substituição geral do equipamento existente. Se não estiver disponível uma solução adequada no momento da compra, a administração deverá poder documentar a sua migração.

O Parlamento Europeu e o Conselho ainda não analisaram o texto. O montante do investimento e o âmbito final das obrigações dependerá destas decisões.

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