Raji no Canadá: Estado para decidir guerra e paz

Durante o mês do Patrimônio Libanês em Ottawa, Youssef Raji defendeu o direito exclusivo do Estado de decidir a guerra e a paz. O Ministro afirmou também que o Líbano não deve mais contar com a generosidade da sua diáspora para compensar falhas públicas. Seu encontro com Anita Anand é anunciado em 6 de novembro. O apoio do Canadá ao exército, instituições e soberania libanesas está na ordem do dia, não sendo anunciado nenhum novo envelope nesta fase.

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O Líbano quer dar ao Estado a sua autoridade e o direito exclusivo de decidir a guerra e a paz, disse Youssef Raji do Canadá. O Ministro dos Negócios Estrangeiros e dos Emigrantes falou no levantamento da bandeira libanesa em frente ao Parlamento em Ottawa por ocasião do mês do património libanês. Em suas observações relatadas na quinta-feira 5 de novembro pela Agência Nacional de Informação, ele também enviou uma mensagem à diáspora: sua generosidade não deve mais ser usada para compensar as deficiências do Estado.

« As decisões devem ser traduzidas em ação », disse o ministroprimeiro envio do NNAReconheceu a dificuldade do caminho em frente, assegurando que a determinação das autoridades não enfraqueceria. A declaração combina assim uma linha política, a restauração da autoridade pública, com uma exigência de implementação.

Guerra e paz sob autoridade do Estado

Naconta desenvolvida da cerimôniaRaji acredita que o Líbano pagou por décadas o preço de entrelaçar sua política interna com conflitos regionais e agendas externas. Reafirma o compromisso de restaurar a capacidade de decisão do Estado, inclusive em relação à guerra e à paz.

O ponto diz respeito a uma questão central para o país: a autoridade habilitada a envolver o Líbano e a responder pelas consequências das suas decisões. No entanto, o discurso não apresenta quaisquer novas medidas de execução ou calendários. A distinção é entre a afirmação de um princípio de soberania e os meios políticos, administrativos e de segurança necessários para executá-lo.

O próprio Raji salientou que a reconstrução de um estado enfraquecido durante décadas não poderia ocorrer da noite para o dia. Por conseguinte, a referência aos actos constitui um critério para avaliar o seguimento dado: os anúncios devem ser seguidos de decisões eficazes e de instituições capazes de os executar.

Uma diáspora que não deve mais substituir o estado

O Ministro agradeceu aos libaneses-canadianos o seu apoio ao país de origem, ao mesmo tempo que se recusa a torná-lo um modelo de operação sustentável. Segundo a NNA, ele disse que o Líbano não quer mais depender da generosidade de seus expatriados para compensar os fracassos do Estado. Ele pediu a construção de instituições dignas de sua confiança, talentos e aspirações.

Esta formulação move o sotaque. Diáspora é regularmente procurado como um recurso; Raji também está entre aqueles a quem o Estado é responsável por sua capacidade de funcionar. A confiança não se limita ao apego ao país. Pressupõe que as instituições assumam as suas responsabilidades, em vez de pedirem às famílias e às redes de solidariedade que resolvam as suas deficiências de forma sustentável.

O discurso não contém uma nova autorização orçamental para expatriados. Expressa um objetivo político: reconstruir a relação com eles sobre a credibilidade do Estado. O ministro também se dirigiu às gerações mais jovens, lembrando-lhes que o Líbano também era seu país.

Apoio do Exército Canadense ao Programa de Sexta-feira

Raji elogiou o apoio canadense às instituições nacionais, especialmente as forças militares e de segurança. Este tema também está incluído no programa anunciado por Ottawa para o seu encontro com Anita Anand. Segundocomunicado de imprensa da Global Affairs Canadá divulgado em 4 de novembro, o ministro canadense dos Negócios Estrangeiros está programado para receber sua contraparte libanesa na sexta-feira, 6 de novembro.

Os intercâmbios previstos deverão abranger a cooperação bilateral, o apoio às forças armadas libanesas e outras instituições, bem como a estabilidade e soberania do Líbano. A evolução regional e as iniciativas para resolver os conflitos em curso também estão na ordem do dia. Trata-se, portanto, de uma reunião anunciada, cujas conclusões ainda não são conhecidas.

Desde maio de 2025, Ottawa forneceu mais de C$83 milhões em ajuda humanitária ao Líbano, mais C$9 milhões para desenvolvimento, C$8 milhões para paz e estabilização e C$6 milhões em apoio às Forças Armadas libanesas. Estes montantes são incluídos no balanço canadiano reportado antes da visita. Não são um novo envelope para o discurso do Raji.

Património Libanês, uma ligação reconhecida no Canadá

A cerimônia contou com a presença de Lena Metlege Diab, Ministra Canadense de Imigração, Refugiados e Cidadania, eleita de origem libanesa e representantes da comunidade. Raji e Diab levantaram a bandeira libanesa após a intervenção, de acordo com a NNA.

Mês do Patrimônio Libanês recebeu reconhecimento nacional desdelei sancionada em 20 de junho de 2023, que designa Novembro. Na suadeclaração de 1 de novembroO governo canadense apresenta a edição de 2026 como a quarta celebração oficial. Ele lembrou a antiguidade de uma presença libanesa cujos primeiros assentamentos em Montreal e Halifax datam do início da década de 1880.

Em Ottawa, este reconhecimento cultural serviu de marco para uma mensagem dirigida diretamente ao Líbano. O Ministro apela à continuação do apoio externo, reconhecendo embora que a reconstrução do Estado continua a ser uma responsabilidade libanesa. A reunião de sexta-feira esclarecerá os meios de cooperação; A credibilidade da promessa à diáspora dependerá das ações que seguirão no país.

Fotografia: Agência Nacional de Informação (NNA), uma imagem anexada à edição de 5 de novembro da intervenção de Youssef Raji no Canadá.

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