5 novembre 2026
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Raji no Canadá: Estado para decidir guerra e paz

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Durante o mês do Patrimônio Libanês em Ottawa, Youssef Raji defendeu o direito exclusivo do Estado de decidir a guerra e a paz. O Ministro afirmou também que o Líbano não deve mais contar com a generosidade da sua diáspora para compensar falhas públicas. Seu encontro com Anita Anand é anunciado em 6 de novembro. O apoio do Canadá ao exército, instituições e soberania libanesas está na ordem do dia, não sendo anunciado nenhum novo envelope nesta fase.

Youssef Raji s’exprime au pupitre lors de la cérémonie du Mois du patrimoine libanais au Canada. Photo NNA, couverture Libnanews sur le rôle de l’État dans les décisions de guerre et de paix.
Youssef Raji au Canada, sur la photographie publiée par l’Agence nationale d’information avec sa dépêche du 5 novembre 2026. © Agence nationale d’information (NNA)
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O Líbano quer dar ao Estado a sua autoridade e o direito exclusivo de decidir a guerra e a paz, disse Youssef Raji do Canadá. O Ministro dos Negócios Estrangeiros e dos Emigrantes falou no levantamento da bandeira libanesa em frente ao Parlamento em Ottawa por ocasião do mês do património libanês. Em suas observações relatadas na quinta-feira 5 de novembro pela Agência Nacional de Informação, ele também enviou uma mensagem à diáspora: sua generosidade não deve mais ser usada para compensar as deficiências do Estado.

« As decisões devem ser traduzidas em ação », disse o ministroprimeiro envio do NNAReconheceu a dificuldade do caminho em frente, assegurando que a determinação das autoridades não enfraqueceria. A declaração combina assim uma linha política, a restauração da autoridade pública, com uma exigência de implementação.

Guerra e paz sob autoridade do Estado

Naconta desenvolvida da cerimôniaRaji acredita que o Líbano pagou por décadas o preço de entrelaçar sua política interna com conflitos regionais e agendas externas. Reafirma o compromisso de restaurar a capacidade de decisão do Estado, inclusive em relação à guerra e à paz.

O ponto diz respeito a uma questão central para o país: a autoridade habilitada a envolver o Líbano e a responder pelas consequências das suas decisões. No entanto, o discurso não apresenta quaisquer novas medidas de execução ou calendários. A distinção é entre a afirmação de um princípio de soberania e os meios políticos, administrativos e de segurança necessários para executá-lo.

O próprio Raji salientou que a reconstrução de um estado enfraquecido durante décadas não poderia ocorrer da noite para o dia. Por conseguinte, a referência aos actos constitui um critério para avaliar o seguimento dado: os anúncios devem ser seguidos de decisões eficazes e de instituições capazes de os executar.

Uma diáspora que não deve mais substituir o estado

O Ministro agradeceu aos libaneses-canadianos o seu apoio ao país de origem, ao mesmo tempo que se recusa a torná-lo um modelo de operação sustentável. Segundo a NNA, ele disse que o Líbano não quer mais depender da generosidade de seus expatriados para compensar os fracassos do Estado. Ele pediu a construção de instituições dignas de sua confiança, talentos e aspirações.

Esta formulação move o sotaque. Diáspora é regularmente procurado como um recurso; Raji também está entre aqueles a quem o Estado é responsável por sua capacidade de funcionar. A confiança não se limita ao apego ao país. Pressupõe que as instituições assumam as suas responsabilidades, em vez de pedirem às famílias e às redes de solidariedade que resolvam as suas deficiências de forma sustentável.

O discurso não contém uma nova autorização orçamental para expatriados. Expressa um objetivo político: reconstruir a relação com eles sobre a credibilidade do Estado. O ministro também se dirigiu às gerações mais jovens, lembrando-lhes que o Líbano também era seu país.

Apoio do Exército Canadense ao Programa de Sexta-feira

Raji elogiou o apoio canadense às instituições nacionais, especialmente as forças militares e de segurança. Este tema também está incluído no programa anunciado por Ottawa para o seu encontro com Anita Anand. Segundocomunicado de imprensa da Global Affairs Canadá divulgado em 4 de novembro, o ministro canadense dos Negócios Estrangeiros está programado para receber sua contraparte libanesa na sexta-feira, 6 de novembro.

Os intercâmbios previstos deverão abranger a cooperação bilateral, o apoio às forças armadas libanesas e outras instituições, bem como a estabilidade e soberania do Líbano. A evolução regional e as iniciativas para resolver os conflitos em curso também estão na ordem do dia. Trata-se, portanto, de uma reunião anunciada, cujas conclusões ainda não são conhecidas.

Desde maio de 2025, Ottawa forneceu mais de C$83 milhões em ajuda humanitária ao Líbano, mais C$9 milhões para desenvolvimento, C$8 milhões para paz e estabilização e C$6 milhões em apoio às Forças Armadas libanesas. Estes montantes são incluídos no balanço canadiano reportado antes da visita. Não são um novo envelope para o discurso do Raji.

Património Libanês, uma ligação reconhecida no Canadá

A cerimônia contou com a presença de Lena Metlege Diab, Ministra Canadense de Imigração, Refugiados e Cidadania, eleita de origem libanesa e representantes da comunidade. Raji e Diab levantaram a bandeira libanesa após a intervenção, de acordo com a NNA.

Mês do Patrimônio Libanês recebeu reconhecimento nacional desdelei sancionada em 20 de junho de 2023, que designa Novembro. Na suadeclaração de 1 de novembroO governo canadense apresenta a edição de 2026 como a quarta celebração oficial. Ele lembrou a antiguidade de uma presença libanesa cujos primeiros assentamentos em Montreal e Halifax datam do início da década de 1880.

Em Ottawa, este reconhecimento cultural serviu de marco para uma mensagem dirigida diretamente ao Líbano. O Ministro apela à continuação do apoio externo, reconhecendo embora que a reconstrução do Estado continua a ser uma responsabilidade libanesa. A reunião de sexta-feira esclarecerá os meios de cooperação; A credibilidade da promessa à diáspora dependerá das ações que seguirão no país.

Fotografia: Agência Nacional de Informação (NNA), uma imagem anexada à edição de 5 de novembro da intervenção de Youssef Raji no Canadá.

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