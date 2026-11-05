EDL anuncia US$ 28 milhões em dinheiro

A EDL anunciou que havia descontado 28 milhões de dólares após sua decisão de cortar o poder para agências públicas mal pagas. Nassib Nasr também menciona $298 milhões devido ao estabelecimento. Este primeiro balanço dá um valor às autorizações de pagamento comunicadas desde o início da campanha de 2 de Novembro. O comunicado não especifica os pagamentos por administração nem o cálculo do montante dos créditos. Está em curso um estudo tarifário, sem novas tarifas anunciadas.

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Electricité du Liban (EDL) anunciou que havia descontado 28 milhões de dólares através de sua decisão de cortar o poder aos organismos públicos que não pagam suas contas. Seu presidente, Nassib Nasr, apresentou este primeiro resultado na quinta-feira, 5 de novembro, em uma reunião com os órgãos econômicos em Beirute. O montante total devido à instituição também era de 298 milhões de dólares.

Estes números reflectem-se na acta da reunião, presidida por Mohammad Choucair. Constituem um balanço declarado pela gestão das EDL, sem desagregação dos pagamentos por administração ou pormenores dos períodos em causa.

EDL: Recibos após promessas

O montante anunciado traz um novo elemento para a campanha de recuperação lançada em 2 de novembro. Até à data, as EDL comunicaram principalmente contactos e compromissos a pagar pelas administrações em causa. Em 4 de Novembro, não foi apresentado nos dados disponíveis nenhum balanço consolidado dos montantes efectivamente recebidos.

A distinção conta. Uma promessa de acordo não traz dinheiro para as caisses. Os US$ 28 milhões anunciados nesta quinta-feira são apresentados como receita imediata. No entanto, o comunicado de notícias não especifica se os $298 milhões em créditos são calculados antes ou depois destes recibos. Por conseguinte, não permite que o saldo remanescente seja determinado por subtracção.

Nassib Nasr disse que os cortes atingiriam todos os maus pagadores, sem exceção. As agências económicas apoiaram esta abordagem, bem como a luta contra as ligações ilegais.

Os preços continuam a ser considerados

O Presidente da EDL também anunciou o lançamento de trabalhos tarifários, com um mecanismo para monitorar as mudanças nos preços do petróleo. Este é um estudo, não uma nova escala. Ele também apontou a falta de dezenas de milhares de metros necessários para faturamento.

A campanha inclui órgãos governamentais, instituições públicas e municípios. O controlo das liquidações deve também ter em conta facturas antigas e mais recentes em diferentes condições monetárias. Um montante global não é suficiente para identificar as dívidas de cada organização.

Os dados relativos aos pagamentos e à sua afectação às facturas não pagas continuam a ser publicados para medir o âmbito da recuperação anunciada.

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