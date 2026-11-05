Líbano: 4.390 mortes desde março, segundo Saúde

Em 5 de novembro, o Ministério da Saúde libanês emitiu um relatório, que foi parado às 14h00, com 4.390 mortos e 12.429 feridos desde 2 de março de 2026. O total desde 8 de outubro de 2023 foi 8.957 mortos e 30.665 feridos. Os dois períodos sobrepõem-se e os seus números não devem ser acrescentados. O quadro oficial também inclui 135 mortes e 416 lesões entre os profissionais de saúde e de socorro desde março.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O Ministério da Saúde libanês resultou em 4.390 mortes e 12.429 ferimentos aos ataques israelenses desde 2 de março de 2026. Esta contagem, publicada na quinta-feira 5 de Novembro pelo seu centro de operações de emergência, foi interrompida às 14H00. Abrange oito meses de violência, não o único dia na quinta-feira.

O Ministério também publica um total de 8.957 mortes e 30.665 lesões para o período de 8 de outubro de 2023. As vítimas identificadas desde março de 2026 estão incluídas nesta avaliação mais ampla. As duas séries não devem ser adicionadas.

Impacto humano no Líbano também atinge alívio

A tabela ministerial para o período de 2 de março a 5 de novembro detalha as perdas no setor de assistência e alívio. Ele registrou 135 mortes e 416 ferimentos entre esses funcionários.

Nesse total, 130 pessoas mortas pertencem às equipes de socorro e cinco à equipe médica ou de enfermagem. Os feridos foram divididos em 269 membros da equipe de socorro e 147 cuidadores. Esses números estão incluídos no mesmo registro de saúde, não constituindo vítimas adicionais a serem adicionadas ao total nacional.

O documento também relatou 180 ataques a equipes de resgate, 184 veículos danificados e 40 centros visados. Ele menciona 17 hospitais danificados e três hospitais fechados, sem dar nesta tabela a lista de estabelecimentos ou as datas de encerramento.

Dois períodos de referência

Assim, a publicação distingue a sequência iniciada em 2 de março de 2026 da contagem cumulativa desde outubro de 2023. Não apresenta, no comunicado que o acompanha, um balanço diário pormenorizado por greve ou localidade.

O total nacional também não permite que um aumento seja atribuído a um incidente específico sem consultar os boletins correspondentes. A última pontuação oficial é registrada como vítima até às 14h de 5 de novembro.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews