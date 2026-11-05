O Ministério da Saúde libanês resultou em 4.390 mortes e 12.429 ferimentos aos ataques israelenses desde 2 de março de 2026. Esta contagem, publicada na quinta-feira 5 de Novembro pelo seu centro de operações de emergência, foi interrompida às 14H00. Abrange oito meses de violência, não o único dia na quinta-feira.
O Ministério também publica um total de 8.957 mortes e 30.665 lesões para o período de 8 de outubro de 2023. As vítimas identificadas desde março de 2026 estão incluídas nesta avaliação mais ampla. As duas séries não devem ser adicionadas.
Impacto humano no Líbano também atinge alívio
A tabela ministerial para o período de 2 de março a 5 de novembro detalha as perdas no setor de assistência e alívio. Ele registrou 135 mortes e 416 ferimentos entre esses funcionários.
Nesse total, 130 pessoas mortas pertencem às equipes de socorro e cinco à equipe médica ou de enfermagem. Os feridos foram divididos em 269 membros da equipe de socorro e 147 cuidadores. Esses números estão incluídos no mesmo registro de saúde, não constituindo vítimas adicionais a serem adicionadas ao total nacional.
O documento também relatou 180 ataques a equipes de resgate, 184 veículos danificados e 40 centros visados. Ele menciona 17 hospitais danificados e três hospitais fechados, sem dar nesta tabela a lista de estabelecimentos ou as datas de encerramento.
Dois períodos de referência
Assim, a publicação distingue a sequência iniciada em 2 de março de 2026 da contagem cumulativa desde outubro de 2023. Não apresenta, no comunicado que o acompanha, um balanço diário pormenorizado por greve ou localidade.
O total nacional também não permite que um aumento seja atribuído a um incidente específico sem consultar os boletins correspondentes. A última pontuação oficial é registrada como vítima até às 14h de 5 de novembro.
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