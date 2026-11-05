Implementação coclear: o programa público começa

Uma primeira criança beneficiou-se do novo programa ministerial de gerenciamento de implante coclear no hospital da Universidade Americana de Beirute. Rakan Nassereddine visitou-o em 5 de novembro. Anunciado em 27 de outubro, o regime abrange crianças libanesas entre um e seis anos de idade e prevê 80 por cento de cobertura do custo da intervenção, bem como cerca de 50 sessões de acompanhamento. A primeira operação agora abre uma fase de reabilitação auditiva, liderada pela equipe médica.

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O novo programa de gerenciamento de implante coclear iniciou-se no hospital da Universidade Americana de Beirute (AUBMC). O ministro da Saúde, Rakan Nassereddine, visitou a primeira criança operada no âmbito do esquema na quinta-feira, 5 de novembro. A novidade diz respeito ao financiamento ministerial, não a um primeiro médico no Líbano.

O Ministro congratulou-se com o progresso da intervenção e recordou a cobertura prevista: 80% do custo da operação e cerca de cinquenta sessões de acompanhamento. O programa visa crianças libanesas com idades compreendidas entre um e seis anos.

Implantes cocleares: ajuda lançada em 27 de Outubro

O ministério havia anunciado a tomada a cargo em 27 de outubro. Ele então estimou o custo de um estabelecimento em $22.000. O anúncio incluiu o dispositivo e as sessões necessárias após a sua colocação. Previu o exame das candidaturas por um comitê científico composto por médicos e acadêmicos, de acordo com critérios médicos.

Por conseguinte, este auxílio não constitui um auxílio geral gratuito. A taxa anunciada é para cobertura ministerial da intervenção. Os pormenores de cada caso devem ser confirmados com as equipas do programa.

Operação abre caminho de reabilitação

O cirurgião que realizou o procedimento, também presidente da Comissão Nacional de Implante Coclear, descreveu as seguintes etapas. A parte externa do dispositivo deve ser montada aproximadamente duas semanas após a operação. Em seguida, começar a reabilitação auditiva com especialistas em fala.

Portanto, a colocação do implante não marca o fim do tratamento. As sessões planejadas fazem parte do curso anunciado. As perspectivas delineadas pela equipe médica para este primeiro paciente não são uma garantia de resultados para todas as crianças.

Durante sua visita, Rakan Nassereddine insistiu em manter o cuidado essencial, apesar dos recursos limitados do ministério. Agradeceu aos hospitais universitários parceiros, que concordaram em prestar tais cuidados antes da liquidação de suas reivindicações.

O serviço não comunicou, nesta ocasião, qualquer número total de beneficiários já aceites ou qualquer calendário para futuras intervenções.

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