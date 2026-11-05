5 novembre 2026
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Turquia: Pelo menos oito mortes em ataques armados

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Pelo menos oito pessoas foram mortas em 5 de novembro em ataques armados na província turca de Afyonkarahisar. O incêndio atingiu vários locais no distrito. A prefeitura também relata uma lesão grave e anuncia uma investigação sob a coordenação do Ministério Público. A pesquisa continua encontrando o(s) autor(es). O motivo e possíveis vínculos entre as vítimas e seus agressores ainda não estão estabelecidos. O registo da vítima continua provisório.

Vue d’archives d’Afyonkarahisar, en Turquie, illustrant la brève sur les attaques armées du 5 novembre 2026.
Vue d’Afyonkarahisar le 27 août 2022, photographie d’archives ne représentant pas les lieux des attaques. Photo : Bluetime93 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Recadrage et habillage typographique Libnanews sous la même licence. © Bluetime93 / Wikimedia Commons — CC BY-SA 4.0
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Pelo menos oito pessoas foram mortas na quinta-feira, 5 de novembro, em ataques armados na província de Afyonkarahisar, no oeste da Turquia. A prefeitura também relatou uma lesão grave. As forças de segurança estão à procura dos autores.

Os ataques afetaram vários locais no distrito de Šsaniye. Segundo uma agência de notícias turca, três pessoas foram encontradas mortas perto da aldeia de Ayazini e outras três na região de Kıyır. Duas mulheres descobriram feridas em Yukarıtandır e morreram no hospital.

Uma investigação sobre ataques armados na Turquia

A prefeitura anunciou a abertura de uma investigação sob a coordenação do Ministério Público Afyonkarahisar. Em seu comunicado de imprensa na quinta-feira à noite, ela confirmou oito mortos e um gravemente ferido. Este balanço continua provisório.

As autoridades indicam que os serviços estatais estão a trabalhar em conjunto para determinar as circunstâncias dos ataques. O motivo e possíveis vínculos entre as vítimas e seus agressores não foram esclarecidos.

A prefeitura não anunciou nenhuma prisão nesta declaração. A pesquisa continua na província.

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