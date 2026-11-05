5 de novembro mercados: quedas de tecnologia, rebotes de petróleo

Wall Street sofre uma forte correção em 5 de novembro, especialmente em tecnologia, enquanto o petróleo recupera o solo. Nosso registro diário reúne os preços cronometrados, os resultados da Qualcomm, AMD, Arm e BT, os últimos dados dos EUA sobre emprego e produtividade, e a decisão do Banco da Inglaterra. Três infográficos acompanham a análise de renda, lucro e lacunas de caixa. O arquivo também examina as consequências para as empresas libanesas e explica os efeitos da inflação na segunda rodada.

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Na quinta-feira, 5 de novembro, Wall Street passou por uma forte correção, particularmente marcada em tecnologia, enquanto o barril retomou parte do chão perdido no dia anterior. No entanto, os resultados dos fabricantes de chips mostram que ainda existe uma forte procura nos centros de dados. Esta diferença entre a actividade industrial e os preços das acções é o motor da nossa agenda económica nocturna. Outro aviso: o Banco de Inglaterra eleva a sua taxa política para 4%, numa altura em que o aumento dos preços da energia ameaça prolongar a inflação.

Esta edição reúne citações disponíveis antes das 19:00 em Beirute, as últimas publicações económicas americanas e as contas de quatro empresas. Uma vez que as sessões não estão sincronizadas, as figuras europeias, asiáticas e americanas nem todas descrevem o mesmo momento. As horas de cada inquérito são indicadas a seguir. As contas trimestrais são utilizadas para examinar as empresas; Só eles não permitem que cada movimento seja explicado.

Foto da capa: Arquivo Libnanews, publicado em junho de 2019 e usado como ilustração.

Bolsas de estudo : Wall Street capta, as lacunas aumentam

S&P 500: 7 476,87 (−2,75%) , tempo carimbar 18:27:32 em Beirute (16:27:32 UTC), preço atrasado.

, tempo carimbar 18:27:32 em Beirute (16:27:32 UTC), preço atrasado. Nasdaq Composite: 24 743,44 (−3,86%) , tempo carimbar 18:28:29 em Beirute (16:28:29 UTC), preço atrasado.

, tempo carimbar 18:28:29 em Beirute (16:28:29 UTC), preço atrasado. ACC 40: 8 205,37 pontos (+0,34%) 18:43:15 UTC), registrado após a reunião contínua, não apresentado aqui como encerramento final.

18:43:15 UTC), registrado após a reunião contínua, não apresentado aqui como encerramento final. DAX: 26 327,90 pontos (−0,42%) 18:28:28 UTC), preço atrasado.

18:28:28 UTC), preço atrasado. Nikkei 225:61 077,90 pontos (1,79 %), horário 08:30:01 em Beirute (06:30:01 UTC), final da sessão japonesa.

Variações da referência do dia anterior apresentadas pelo fornecedor. Horário do site francês convertido de Paris para Beirute e UTC. Os dados dos EUA e da Alemanha são reportados como atrasados; Eles não constituem uma fotografia simultânea ou cerca de Wall Street. O registro japonês pertence à reunião já concluída.

Alterações da referência do dia anterior. Registros de 5 de novembro, coletados às 18:43 em Beirute; horários específicos para cada fluxo no gráfico e no texto. Wall Street em sessão, os fluxos dos EUA e DAX adiaram, a sessão japonesa terminou. © Libnanews, Boursorama data

Reuters conecta parte das vendasreceios de uma supervisão mais rigorosa da expansão dos centros de dados, após a derrota republicana nas eleições de médio prazo. Os investidores reavaliam assim o ritmo possível dos projectos de IA. Esta reacção centra-se nas condições de desenvolvimento futuras: não mede directamente as encomendas já entregues nem os lucros das empresas.

A diferença entre os índices merece tanta atenção quanto a sua direção. Nasdaq concentra mais empresas cujo valor é baseado em lucros esperados a longo prazo. Quando os investidores reavaliam o retorno que exigem ou o preço que aceitam pagar pelo crescimento, estes valores podem ser ajustados particularmente rapidamente. No entanto, um declínio acentuado do índice não prova o colapso da demanda por inteligência artificial ou a deterioração equivalente de cada empresa que o compõe.

CAC 40 e DAX têm estruturas diferentes, com diferentes pesos da indústria, finanças, luxo ou energia. Por conseguinte, uma comparação das suas únicas variações não mede directamente a saúde relativa das economias francesa e alemã. Grupos listados também fazem uma parte significativa de suas vendas fora de seu país. Para interpretar a sessão, é necessário separar os efeitos de setores, moedas e notícias específicas de negócios. A atribuição de todo o movimento a um único evento político eliminaria essas diferenças.

O mesmo se aplica a Tóquio. A sessão asiática já estava terminada no momento da aceleração do declínio americano observado em nossas pesquisas. O Nikkei não é, portanto, uma reação a esta fase de Wall Street. Esta lacuna é útil para ler no dia seguinte: a abertura asiática mostrará como os investidores na região absorvem movimentos americanos, e então como os valores de exportação respondem às moedas e ordens esperadas.

A questão imediata é a extensão e duração do declínio. Uma correcção concentrada em algumas grandes capitalizações não tem o mesmo significado que uma diminuição geral acompanhada de um reforço do crédito. Nossa fotografia noturna não nos permite concluir neste segundo cenário. Teremos de analisar o encerramento americano, a expansão da circulação entre sectores e a capacidade do mercado de absorver a nova economia prevista para sexta-feira.

Óleo: o rebote do dia não apaga o outono de quarta-feira

Na série de referência publicada por BoursoramaBrenté exibido em$97,37 por barril (+2,91%)18:33:23 UTC em Beirute. ASérie WTI, ICE WBS, é para$90,76 (+3,12%)em 1833:11 UTC (16:33:11). Ambos os fluxos estão atrasados. Uma vez que o prazo preciso não é indicado nestas páginas, estes níveis são citados como séries indicativas, sem assimilá-los a um contrato de entrega específico ou calcular uma diferença entre os contratos.

O ponto de comparação continua a ser a queda acentuada do dia anterior. Aquarta-feira 4 de novembro acordo relatado por Xinhuacolocou o Brent para entrega em janeiro em $94,62 por barril, baixou 8,67 por cento, e o WTI de dezembro avaliou o Nymex em $88,12, para baixo 8,29%. Estes contratos datados não devem ser confundidos com uma série indicativa cuja data de expiração não seja especificada pelo fornecedor. No entanto, dão a ordem de grandeza do choque antes da sessão de quinta-feira.

Um movimento diário positivo pode, portanto, coexistir com um preço ainda muito menor do que antes da queda. Contagens aritméticas: após uma diminuição de 8,67 por cento, é preciso um aumento de cerca de 9,5 por cento para voltar ao nível inicial. O cálculo diz respeito à variação de preços, não a uma previsão. Simplesmente falando de « óleo para cima » sem especificar o período daria uma impressão enganosa de inversão completa aqui.

Para as empresas, o preço do barril é apenas uma parte da conta de energia. Refinamento, transporte, seguro, impostos e horário de compra também determinam o custo pago. Dependendo da forma e da maturidade das suas coberturas, uma companhia aérea pode não beneficiar imediatamente de qualquer queda do petróleo bruto. Um industrial pode, por outro lado, permanecer exposto à eletricidade ou ao gás à medida que o óleo relaxa. Os resultados de um grupo energético dependem de sua atividade: extração, refino e distribuição não reagem da mesma forma.

As ações dos EUA fornecem uma referência física. De acordo com os números da AIA publicados em 4 de Novembro ereportado por Reutersas reservas de comércio bruto diminuíram 865.000 barris na semana terminou em 30 de outubro para 409,8 milhões. Os estoques destilados, que incluem diesel e óleo de aquecimento, caíram de 3,6 milhões de barris para 99,3 milhões de barris. A gasolina caiu de 222.000 barris para 209 milhões de barris.

Essas variações mostram por que o monitoramento do petróleo bruto por si só é insuficiente. A pressão sobre o diesel pode aumentar o transporte rodoviário e algumas atividades agrícolas, mesmo quando o barril de referência cai. Mas uma diminuição semanal das existências não prova, isoladamente, uma escassez: as importações, as exportações, o funcionamento das refinarias e a época também alteram os volumes disponíveis. A série torna-se mais informativa quando está mais próxima de várias semanas e capacidade de entrega.

Ouro, moedas e matérias-primas: distinguir o preço da sua utilização

Luma vez d$4.117,70 (+1,33%)em 1843:17 UTC em Beirute (16:43:17 UTC). Esta é a referência por onça de troy, cerca de 31,1 gramas, e não o preço cobrado por uma peça ou jóia. Para as moedas, otaxa de referência publicada pelo BCE em 5 de Novembroé1 euro por 1,1224 dólaresEsta taxa de referência diária não é nem uma cotação instantânea nem uma taxa de conversão bancária.

O preço do ouro merece ser lido com o dólar e as taxas reais, ou seja, os retornos ajustados à inflação esperados. O metal não paga renda. Sua atratividade relativa, portanto, muda com a remuneração de outros ativos, mas também com a demanda por proteção e compras institucionais. Uma sessão onde o ouro sobe enquanto as ações caem é compatível com uma busca de segurança; não demonstra que todos os compradores perseguem o mesmo objetivo.

Para as matérias-primas industriais, o problema do tempo é particularmente concreto. A pesquisa de cobre disponível durante nossa coleta ainda era datada de 4 de novembro. Portanto, não é apresentado como um curso de quinta-feira. Uma figura antiga pode continuar a ser útil para seguir uma tendência, desde que mantenha a sua data. Torna-se enganador quando é colocado, sem aviso, próximo às citações atualizadas alguns minutos antes. O mesmo se aplica aos preços agrícolas menos frequentemente documentados e aos mercados locais.

Empresas: A IA acelera, mas nem todas as receitas seguem

Os resultados da 5a sessão de novembro desenham uma economia digital multi-velocidade. Os fabricantes mais expostos a data centers beneficiam de alta demanda por poder computacional. Os mercados públicos em geral continuam a ser muito menos promissores. Para ler estas publicações, duas distinções tornam-se essenciais: entre os rendimentos já alcançados e os objectivos empresariais, e depois entre os lucros contabilísticos e os indicadores ajustados. Contas Qualcomm, AMD e Arm medem essas diferenças. Na Europa, a BT ilustra outra dificuldade: converter a modernização da rede em dinheiro disponível.

Qualcomm, uma diversificação que ainda precisa compensar smartphones

Publicado em 4 de Novembro, oqualcomm lançamento de resultados para seu quarto trimestre fiscal, terminou 27 de setembro de 2026mostra receita de contabilidade GAAP de US $ 10,322 bilhões, para baixo 8% ano-a-ano. As vendas de telefones inteligentes caíram 26% para $5.137 bilhões. O carro cresceu 89% para 1.990 bilhões, mas seu peso ainda era insuficiente para apagar este declínio. O lucro diluído por ação é de US$ 1,17 de acordo com os padrões do GAAP, em comparação com US$ 2,17 após os ajustes do grupo.

A comparação anual requer cautela adicional. O lucro líquido do GAAP para o ano fiscal de 2026 saltou 146 por cento para $13,628 bilhões, com uma vantagem fiscal de $5,7 bilhões relacionados à retomada de uma provisão para depreciação de ativos de imposto diferido. Os ganhos líquidos ajustados diminuíram 15%. Este contraste proíbe apresentar o aumento do lucro contábil como uma aceleração equivalente da atividade. Ao mesmo tempo, a Qualcomm reafirma uma meta de US$ 5 bilhões em receita nos data centers para o ano fiscal de 2027: esta é uma previsão, não vendas.

SegundoReuters, que entrevistou o CEO Cristiano Amon, as perspectivas para o próximo trimestre não incluem mais vendas de pulgas para a Apple. A agência também observa que as vendas de smartphones permanecem abaixo das expectativas dos analistas. A questão industrial é, portanto, específica: novos mercados devem substituir parte da base histórica, mesmo antes de gerar mais crescimento.

AMD e Braço: o pedido de cálculo não isenta de ler os detalhes

AMD tem o lado mais dinâmico do ciclo. Suaresultados publicados em 3 de novembro, para o trimestre terminou 26 de setembro, postou 13,377 bilhões de dólares em receitas, até 45%. O segmento data center atingiu cerca de 8,5 bilhões, um aumento de 97%. Os ganhos diluídos por ação foram de $1,46 no GAAP e de $2,09 em dados ajustados. Para o quarto trimestre, a gestão visa aproximadamente US $ 17 bilhões em volume de negócios, com uma margem de variação de 3%.

Esta força não é uniforme: receitas de jogos de vídeo caem em 40% para $773 milhões. Por conseguinte, a leitura económica deve-se à composição das vendas. As encomendas de infra-estruturas informáticas podem atrair um grupo muito fortemente sem comunicar uma recuperação geral nas compras de computadores. O objetivo do próximo trimestre dependerá também do aumento da produção anunciado pela AMD; uma perspectiva ainda não é uma entrega.

O British Arm, cujas contas são apresentadas em dólares, fornece uma nuance complementar. Suapublicação de 4 de novembropelo segundo trimestre do exercício de 2027, terminou em 30 de setembro de 2026. As receitas aumentaram 27 por cento para 1,443 bilhões de dólares. Mas o licenciamento e outras receitas subiram 50%, em comparação com 8% para os royalties. O lucro por ação é de $0.12 no GAAP, em comparação com $0,52 em dados ajustados. A gerência espera $1.54 bilhões em receita no trimestre seguinte, até $50 milhões.

Estas duas fontes de receita não dizem exactamente a mesma coisa. As licenças incluem o acesso à tecnologia; as taxas estão ligadas às fichas comercializadas.Destaques do Reutersas primeiras ultrapassam as estimativas, enquanto as últimas são inferiores. Uma grande publicação global pode assim coexistir com um aumento mais lento do rendimento ligado às fichas entregues. O Arm também afirma que a dimensão e o calendário de determinados contratos influenciam as receitas de licenciamento.

BT, lucros, mas dinheiro sob pressão

Aresultados bianuais publicados pela BT em 5 de Novembrooferecer um contraponto europeu. Nos seis meses terminados em 30 de Setembro, as actividades continuaram a gerar 8.753 mil milhões de libras de volume de negócios e 1.071 mil milhões de lucros antes de impostos, o que aumentou 12 %. EBITDA ajustado, em £ 4,097 bilhões, ganha apenas 1%. O fluxo de caixa padronizado caiu para 236 milhões de libras, abaixo de 59 por cento, devido, em especial, aos movimentos nas necessidades de capital de giro.

No entanto, a BT mantém o seu objectivo de cerca de 2 mil milhões de libras esterlinas de fluxos de caixa normalizados para o exercício fiscal de 2027, excluindo os efeitos da aquisição do TalkTalk. Por conseguinte, o fosso entre o desempenho semestral e o objectivo anual continuará a ser fundamental. A realização deste objectivo implica uma forte melhoria no segundo semestre do ano. Este fluxo é em si um indicador normal, cujo âmbito exclui certos desembolsos, incluindo a reestruturação. Por conseguinte, o crescimento dos ganhos antes de impostos não é suficiente para descrever a capacidade de financiamento do grupo.

BT: ganhos antes de impostos e fluxos disponíveis normalizados, semestres terminados 30 de setembro de 2025 e 2026. Comparação 2025 aposentado. © Libnanews, BT data

Por que uma boa atividade pode acompanhar uma sessão ruim

As publicações dos grupos tecnológicos convidam três questões a serem distinguidas. A primeira diz respeito à procura real: os clientes adquirem mais capacidade de computação? As vendas na AMD fornecem uma resposta positiva em seu perímetro. O segundo diz respeito à rentabilidade: quanto resta após os custos de produção, pesquisa e comercialização? O terceiro é um mercado bolsista: que preço paga hoje o investidor por estes rendimentos e por aqueles que espera amanhã? Uma resposta favorável ao primeiro não garante os outros dois.

A transferência do investimento para a rendibilidade diz respeito a toda a cadeia de IA. Os fabricantes podem registar as suas vendas antes de os operadores dos centros de dados terem demonstrado o desempenho total do seu equipamento. As empresas utilizadoras devem então converter estas capacidades em poupanças, novos serviços ou receitas adicionais. Cada link segue seu próprio calendário. Adicionar anúncios de investimento como se representassem tantos benefícios futuros poderia confundir os gastos uns dos outros com a receita do outro, sem medir o lucro líquido de cada link.

A BT recorda, em outro setor, que o lucro e o dinheiro disponíveis nem sempre avançam juntos. Uma venda registada não é necessariamente descontada imediatamente. Investimentos e prazos de pagamento podem absorver dinheiro enquanto o resultado melhora. Para uma empresa que modernize uma rede ou construa uma infra-estrutura digital, a análise deve, portanto, centrar-se no financiamento do programa, na sua duração e nas receitas efectivamente geradas, para além do lucro anunciado.

Taxas e emprego: sinais económicos que não contam a mesma história

ABanco de Inglaterra aumentou sua taxa de política de quinta-feira de 3,75% para 4%. Oito membros escolheram este aumento por um quarto de ponto; o nono quis meio ponto. A instituição regista uma taxa de inflação de 3,5% em Setembro e prevê que possa aproximar-se de 5% até meados de 2027. Esta última figura é uma projeção, não uma taxa já observada. A energia permanece no centro das suas preocupações, embora ainda mostre poucos sinais de uma propagação sustentada do choque aos salários e aos preços.

Para as famílias e empresas britânicas, está a registar-se um aumento gradual da taxa. Ele muda o custo de novos empréstimos e certos refinanciamentos, mas não necessariamente todos os pagamentos mensais no dia seguinte. Para os mercados internacionais, a decisão recorda sobretudo que um recente refluxo de petróleo não é suficiente para eliminar as pressões acumuladas sobre os preços. Os bancos centrais devem avaliar a persistência do choque e as suas consequências sobre o comportamento, em vez de acompanhar todas as mudanças diárias no barril.

Nos Estados Unidospedidos iniciais de subsídio de desemprego publicados quinta-feirapara a semana terminou 31 de outubro, 189.000 menos do que o valor revisto para a semana anterior. A média de quatro semanas foi de 194.750. Os pedidos em curso referem-se a mais uma semana: ascendem a 1,718 milhões para o de 24 de outubro. Misturar estas duas datas ou assimilar este total ao número nacional de desempregados levaria a uma leitura errada.

Baixas aplicações iniciais indicam poucos novos despedimentos abrangidos por este regime. Não fornecem informações directas sobre a facilidade de encontrar emprego, criação de emprego ou pessoas que permaneçam fora do sistema de compensação. O relatório mensal previsto para sexta-feira fornecerá, portanto, informações adicionais. Em especial, ajudará a colmatar o fosso entre emprego, rendimentos e participação no mercado de trabalho.

Outra publicação de quinta-feira merece ser trazida mais perto da IA sem atribuir seus resultados muito rapidamente. SegundoDepartamento de Estatísticas Laboraisa produtividade no setor de comércio não agrícola dos EUA cresceu 3,6% no terceiro trimestre a uma taxa anualizada, em uma estimativa preliminar. Ao longo de um ano, o aumento é de 2,1%. Os custos unitários do trabalho estão a diminuir 0,7% a uma taxa trimestral anualizada, mas continuam a aumentar 2,4% ano após ano. Estes indicadores agregados não permitem isolar a contribuição da inteligência artificial.

Estados Unidos, sector comercial não agrícola: estimativa preliminar do terceiro trimestre de 2026. Variações trimestrais anuais, não anuais. © Libnanews, BLS data

No Líbano, os preços da energia e o acesso ao financiamento continuam ligados

Para uma economia importadora, uma redução sustentável do petróleo pode facilitar os pagamentos externos necessários para comprar energia. No Líbano, o seu efeito nas famílias depende também de acordos de distribuição, produção de electricidade disponível e compras de combustível. Uma sessão do mercado único não permite quantificar a economia futura. O montante efectivamente pago varia com os volumes importados, quando são adquiridos e os custos que aumentam o próprio produto.

A moeda de faturamento cria um segundo canal. Uma empresa cujas vendas são descontadas em uma moeda e fornecimentos pagos em outra pode ver sua variação de margem sem alterar seus volumes. A apreciação do euro contra o dólar, por exemplo, aumenta em dólares uma factura europeia denominada em euros, sendo todas as outras coisas iguais. A direção inversa pode aliviar esta conta. Os contratos e prazos de pagamento devem ser revistos antes de uma mudança na taxa de câmbio se tornar um ganho ou perda.

O financiamento é um obstáculo distinto. Aanunciou deslocamento americano do governador Karim Said, programada mais tarde em Novembro, incluirá intercâmbios com o Tesouro e o FMI. Prosseguem as consultas sobre a reestruturação e os depósitos bancários. Nenhum acordo final ou calendário de reembolso foi anunciado na ata da reunião com o presidente Joseph Aoun. Uma reunião internacional não pode, portanto, ser considerada como financiamento já obtido.

Para as empresas locais, o resultado concreto esperado da consolidação bancária seria o acesso mais previsível aos pagamentos e ao crédito. Isto exige balanços credíveis, atribuição transparente de perdas e instituições viáveis. Não pode basear-se apenas numa melhoria da fala. Enquanto os recursos disponíveis e as condições de financiamento permanecerem incertos, um projeto de papel econômico pode ser atrasado devido à falta de fluxo de caixa. Os movimentos das grandes bolsas de valores não resumem esta restrição libanesa.

O conceito do dia: os efeitos da inflação na segunda volta

Um aumento do petróleo aumenta diretamente o preço de certos combustíveis. É o primeiro efeito. Pode então aumentar o custo do transporte de um produto, do aquecimento de um comércio ou da electricidade exigida por uma fábrica. Em seguida, as empresas arbitram entre aumentar seus preços, reduzir sua margem ou limitar outras despesas. Estes são, em primeiro lugar, os efeitos indiretos de preços mais elevados da energia, com diferentes tempos e intensidades dependendo das atividades.

Os bancos centrais controlam principalmente o risco de esta propagação se tornar persistente. Se todos anteciparem aumentos sustentáveis, as negociações salariais e as decisões de preços poderão integrar esta expectativa. Os efeitos de segunda ordem referem-se a estes efeitos mais amplos sobre os salários e preços, que podem manter a inflação após o choque inicial. A sua aparência não é automática. Depende, em particular, da concorrência, da procura, das margens e dos mecanismos de indexação.

A produtividade também altera a equação. Quando um empregado produz mais por hora, um aumento nos lucros pode ser absorvido sem um aumento equivalente no custo por unidade produzida. É por isso que a leitura dos salários está se aproximando da da produtividade. Um aumento salarial não significa mecanicamente que os preços terão de subir tanto.

O conceito de hoje é importante porque explica a diferença entre um preço do petróleo em declínio e um banco central que continua a aumentar a sua taxa. A instituição procura avaliar a duração do choque e sua futura divulgação. Seu instrumento permanece imperfeito: uma taxa mais elevada não produz óleo adicional. Afecta principalmente o crédito, a procura e as expectativas, com o risco de desacelerar a actividade. A questão é saber se este custo é necessário para evitar que a inflação se instale.

Sexta-feira: reunião americana sobre o emprego

Acalendário oficial americanoprevê a publicação do relatório sobre o emprego na sexta-feira, 6 de Novembro, às 8H30, em Nova Iorque, às 15H30, em Beirute. A criação de emprego, os salários e as revisões nos meses anteriores terão de ser lidos em conjunto. Uma figura isolada pode ser espetacular sem mudar apenas a tendência.

Até lá, o encerramento de Wall Street dará a medida final da correcção de quinta-feira. Para a energia, será necessário verificar se o barril salta para além da sessão. E para as empresas de tecnologia, a distinção permanecerá a mesma: o crescimento do mercado, os lucros realizados e o preço pago na bolsa de valores são três objetos diferentes. Reuni-los em uma única fórmula entusiasta ou alarmista perderia muita informação.

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