Diagnóstico médico: O que a IA da Microsoft mede

A Microsoft anuncia boas pontuações nos registos médicos. O protocolo, os dados selecionados e a falta de resultados clínicos limitam seu escopo.

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A Microsoft apresentou novos resultados para o seu sistema diagnóstico MAI-DxO em 22 de outubro de 2026. Em casos médicos complexos, a empresa anuncia 83% de acertos, contra 36% para médicos com recursos documentais. Esses escores vêm de um exercício de arquivo, não de um ensaio que demonstra melhor cuidado ao paciente.

Uma investigação médica passo a passo

O dispositivo não recebe imediatamente todos os elementos da pasta. Começa com uma breve descrição, pede informações ou revisões e, em seguida, revisa seus pressupostos. Vários papéis virtuais confrontam possíveis diagnósticos e discutem a utilidade das investigações.

O trabalho publicado em 22 de outubro inclui 304 casos complexos de publicações médicas. A Microsoft também relata 80% de diagnósticos corretos em um conjunto de casos de emergência, contra 47% para médicos participantes da comparação. Esses dois conjuntos não medem exatamente a mesma dificuldade clínica.

Arquivos selecionados, nem todos os pacientes de emergência

A literatura pública do jogo MMIC-IV-Ext-SDBench descreve 488 registros de pacientes internados após sua transição para uma emergência. Destes, 325 são utilizados para avaliações publicadas; Os restantes 163 estão reservados para o desenvolvimento. Um subconjunto de 71 casos foi revisado por clínicos, que corrigiram 13 diagnósticos basais.

Essa seleção inclui situações com queixa identificável e diagnóstico final. Por conseguinte, não representa todos os que chegam às urgências. São excluídas as internações diretas à ressuscitação.

Outra limitação: as trocas são simuladas por escrito. Sempre que o processo não contenha uma resposta, o sistema responsável pela prestação das informações pode apresentar um resumo. Esta não é uma medida realmente observada no paciente.

Resultado clínico ainda por demonstrar

As estimativas de custos baseiam-se nos preços normalizados dos EUA. Não reproduzem taxas locais, a disponibilidade de exames ou todos os seus prazos. O protocolo avalia a correção do diagnóstico, mas não a segurança do tratamento ou a evolução subsequente do paciente.

A Microsoft anuncia um estudo prospectivo com o Beth Israel Deaconess Medical Center em Boston, onde os pacientes irão interagir diretamente com o sistema. As avaliações serão comparadas com médicos independentes. O anúncio descreve um próximo passo, sem ainda entregar os resultados desse uso em situações reais.

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