No monte Líbano, a câmara de acusação continuou a acusação de tentativa de homicídio intencional, enquanto extinguindo-os por uma violação da lei de armas. Esta decisão de afastamento clarifica o âmbito da anistia geral de 2026 e a diferença entre o abandono da ação penal e uma redução da pena.

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A câmara de acusação do Monte Líbano descobriu que a anistia geral de 2026 não terminou a acusação por tentativa de homicídio intencional. No mesmo caso, ela extinguiu a acusação por uma infracção ao abrigo da Lei das Armas. Essa distinção nos permite entender o que a lei apaga, o que deixa para o juiz e por que um encaminhamento para um tribunal criminal não é uma condenação.

A Lei n.o 70, publicada no Diário Oficial em 4 de setembro de 2026, prevê anistia para os crimes cometidos antes de 1 de março, com exceção. Entre eles, o artigo 2 trata de homicídios intencionais ou premeditados. A dificuldade antes da câmara de acusação do Monte Líbano era se esta exceção também era válida quando a vítima sobreviveu.

Por que a tentativa continua

Na sua decisão de 5 de Novembro em Baabda, a Câmara rejeitou o pedido da defesa sobre este ponto. Leu-se a exceção da Lei de Anistia com os artigos 201 e 547 do Código Penal, referente respectivamente à tentativa de crime e homicídio intencional. Para os juízes, a ausência de morte não é suficiente para trazer os fatos alegados para as amnistias quando a qualificação é a de uma tentativa de homicídio intencional.

A distinção não é igualar qualquer ferimento com uma tentativa de homicídio. A qualificação pressupõe, em particular, que a intenção de matar seja estabelecida e que o ato tenha ido além da fase de preparação, sem produzir o resultado desejado por uma razão além da vontade do autor. A Câmara decidiu na fase de afastamento: não declarou o acusado culpado.

Em uma pasta, dois feitiços diferentes

Por outro lado, a Câmara concluiu que a acção pública contra a violação do artigo 72.o da Lei das Armas tinha sido encerrada. Os factos abrangidos por esta acusação foram anteriores a 1 de Março e os juízes não viram uma das excepções previstas no artigo 2.o O dossiê ilustra um ponto concreto: a anistia é avaliada por infracção. Pode encerrar o processo para um chefe sem interromper o exame de outro.

Anistia não é uma redução da sentença

A lei distingue o encerramento dos processos públicos e a redução excepcional de determinadas sanções. O artigo 3.o rege o segundo mecanismo. O Conselho Constitucional, na sua Decisão n.o 12 de 12 de Outubro, anulou certas disposições e clarificou a leitura de outras, incluindo as relativas aos assassinatos intencionais. A decisão de Baabda diz respeito à continuação da acusação da tentativa de homicídio neste caso. Não estabelece quaisquer sanções e não prejudica o veredicto.

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