15 novembre 2026
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Microdramas: A batalha de atenção no celular

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ReelShort há muito tempo reteve usuários móveis, mas o público e a lealdade permanecem irregulares. Os dados da Omdia e do Ajustamento informam este mercado.

Microdramas : la bataille de l’attention sur mobile
Téléphone photographié à Saint-Louis, États-Unis, en octobre 2016. Illustration d’archive ; aucun écran ni microdrama n’a été ajouté. Photo : Dennis Cortés, CC0. Habillage Libnanews. © Dennis Cortés / Unsplash / Wikimedia Commons / CC0
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Episódios de um a dois minutos, filmados para uma tela realizada verticalmente, com uma intriga reavivada em cada interrupção: os microdramas construíram um mercado específico no smartphone. Os números publicados em 2026 mostram intenso consumo entre seus usuários, sem mostrar que eles substituíram as grandes plataformas de vídeo.

ReelShort excede o Netflix em um indicador específico

Em sua análise de 23 de fevereiro de 2026, Omdia opera os dados móveis dos EUA para o último trimestre de 2025. ReelShort atinge 35,7 minutos diários por usuário, em comparação com 24,8 minutos para Netflix e 26,9 minutos para Amazon Prime Video.

A comparação diz respeito a aplicações móveis, não televisões ou todos os ecrãs. Nesta medida, a Netflix mantém uma audiência mensal muito maior: cerca de 12 milhões de usuários ativos nos Estados Unidos, em comparação com 1,1 milhão para ReelShorts. Intensidade de uso e tamanho do público, portanto, contam duas histórias diferentes.

Omdia estima o mercado mundial em 11 bilhões de dólares em 2025 e prevê 14 bilhões de dólares em 2026. Este último montante continua a ser uma projecção, abrangendo várias fontes de receitas, e não um volume de negócios anual já registado.

No Oriente Médio, muitos retornam em aplicações

O relatório 2026 do Ajustamento, baseado em dados de janeiro de 2025 a março de 2026, lança mais luz. Em sua amostra, a região do Oriente Médio e Norte de África alcançou 6,48 sessões por usuário no trigésimo dia após a instalação, o mais alto nível das regiões comparadas.

Mas esses retornos frequentes não significam que todos os downloads se tornem hábitos sustentáveis. Globalmente, a proporção é de 15 por cento de retenção no dia um e 2 por cento de retenção no dia 30. O compromisso dos demais usuários não deve ser atribuído àqueles que abandonaram a aplicação.

Um mercado cuidadoso, não uma receita garantida

Os dados paraAdjust são agregados e anonimizados das aplicações seguidas pela empresa. Não cobrem necessariamente todo o mercado. O relatório também distingue receitas por usuário e frequência de sessões: uma aplicação altamente consultada não monetiza automaticamente cada visita no mesmo nível.

Para os produtores e anunciantes, as apostas excedem assim o número de downloads. Consiste em trazer de volta uma audiência e financiar essa lealdade. As comparações disponíveis descrevem mercados e períodos definidos; Não prometem as mesmas audições ou receitas a uma futura série libanesa.

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