Microdramas: A batalha de atenção no celular

ReelShort há muito tempo reteve usuários móveis, mas o público e a lealdade permanecem irregulares. Os dados da Omdia e do Ajustamento informam este mercado.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Episódios de um a dois minutos, filmados para uma tela realizada verticalmente, com uma intriga reavivada em cada interrupção: os microdramas construíram um mercado específico no smartphone. Os números publicados em 2026 mostram intenso consumo entre seus usuários, sem mostrar que eles substituíram as grandes plataformas de vídeo.

ReelShort excede o Netflix em um indicador específico

Em sua análise de 23 de fevereiro de 2026, Omdia opera os dados móveis dos EUA para o último trimestre de 2025. ReelShort atinge 35,7 minutos diários por usuário, em comparação com 24,8 minutos para Netflix e 26,9 minutos para Amazon Prime Video.

A comparação diz respeito a aplicações móveis, não televisões ou todos os ecrãs. Nesta medida, a Netflix mantém uma audiência mensal muito maior: cerca de 12 milhões de usuários ativos nos Estados Unidos, em comparação com 1,1 milhão para ReelShorts. Intensidade de uso e tamanho do público, portanto, contam duas histórias diferentes.

Omdia estima o mercado mundial em 11 bilhões de dólares em 2025 e prevê 14 bilhões de dólares em 2026. Este último montante continua a ser uma projecção, abrangendo várias fontes de receitas, e não um volume de negócios anual já registado.

No Oriente Médio, muitos retornam em aplicações

O relatório 2026 do Ajustamento, baseado em dados de janeiro de 2025 a março de 2026, lança mais luz. Em sua amostra, a região do Oriente Médio e Norte de África alcançou 6,48 sessões por usuário no trigésimo dia após a instalação, o mais alto nível das regiões comparadas.

Mas esses retornos frequentes não significam que todos os downloads se tornem hábitos sustentáveis. Globalmente, a proporção é de 15 por cento de retenção no dia um e 2 por cento de retenção no dia 30. O compromisso dos demais usuários não deve ser atribuído àqueles que abandonaram a aplicação.

Um mercado cuidadoso, não uma receita garantida

Os dados paraAdjust são agregados e anonimizados das aplicações seguidas pela empresa. Não cobrem necessariamente todo o mercado. O relatório também distingue receitas por usuário e frequência de sessões: uma aplicação altamente consultada não monetiza automaticamente cada visita no mesmo nível.

Para os produtores e anunciantes, as apostas excedem assim o número de downloads. Consiste em trazer de volta uma audiência e financiar essa lealdade. As comparações disponíveis descrevem mercados e períodos definidos; Não prometem as mesmas audições ou receitas a uma futura série libanesa.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews