Diploma e emprego no Líbano: medir o fosso

O número de 56,6% da inadequação entre educação e emprego, medido em janeiro de 2022, não constitui uma taxa de sobrequalificação. O inquérito CAS-ILO distingue entre aqueles com um nível superior à posição e aqueles com um nível inferior. Trata apenas de pessoas empregadas. Esta descodificação separa o nível e o campo de formação, as qualificações e as competências, e depois explica porque é que uma queda na sobreeducação pode acompanhar as saídas de emprego em vez de uma melhor integração dos diplomados.

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Em janeiro de 2022, o nível educacional de 56,6% dos trabalhadores no Líbano não correspondeu ao exigido para sua posição, de acordo com o inquérito CAS-ILO. Este resultado não significa que mais da metade dos trabalhadores foram superqualificados. A lacuna abrangeu duas situações opostas, e não foi um teste de suas habilidades.

A diferença entre diploma e emprego no Líbano é muitas vezes resumida pela palavra « downgrading ». O inquérito de janeiro de 2022 ao Serviço Central de Estatística (CAS) e à Organização Internacional do Trabalho (OIT) solicitou uma leitura mais precisa. Distingue entre um nível de escolaridade superior ao exigido pela posição e um nível inferior.

O número total de pessoas empregadas foi de 56,6%. Mas a primeira situação foi de 18,3 por cento deste grupo, em comparação com 38,3 por cento para o segundo. Apresentar o total como uma taxa de sobrequalificação reverteria, portanto, o significado do resultado.

Estas observações dizem respeito a Janeiro de 2022. O seu interesse é clarificar o que o indicador mede e o que deixa para trás. Eles não permitem anunciar o atual nível de graduação dos egressos em 2026.

Diploma e emprego: duas formas de fosso

A inadequação por nível de instrução surge quando a formação da pessoa não corresponde ao nível exigido para o seu emprego. Um nível mais elevado descreve a sobreeducação no sentido estatístico. Um nível inferior descreve a subeducação em relação à posição. Esses termos comparam dois níveis; eles não fazem um julgamento global sobre o trabalhador.

O relatório também distingue a inadequação por campo de estudo. Uma pessoa pode possuir o nível de grau esperado, mas em uma especialidade diferente. Por outro lado, ela pode trabalhar em seu campo com um grau em um nível abaixo ou acima do benchmark.

Ambas as dimensões não são intercambiáveis. O número de 56,6% refere-se à diferença por nível de escolaridade. Não deve ser utilizado para quantificar o número de pessoas que mudaram de especialidade. Uma análise dos campos de estudo deve utilizar tabelas específicas para o campo da formação.

O próprio comércio distingue-se do sector empregador. Um contabilista de uma empresa industrial exerce uma actividade contabilística dentro da indústria. A classificação da sua profissão e da do seu empregador fornece duas informações diferentes. Esta distinção é importante quando se olha onde os diplomas são utilizados.

Aumento total foi principalmente a partir do nível inferior

Entre 2018-2019 e janeiro de 2022, a proporção de pessoas empregadas com uma diferença de nível aumentou de 50% para 56,6%. No entanto, a sobreeducação caiu de 24% para 18,3%. A subeducação em relação à posição aumentou de 26% para 38,3%.

Nível de escolaridade relativo à posição 2018–2019 Janeiro de 2022 Superior ao necessário 24,0% 18,3% Menor do que o necessário 26,0% 38,3% Todas as duas variâncias 50,0% 56,6 %

O denominador é a população empregada, nem todos os graduados ou todas as pessoas em idade activa. Um diploma desempregado não entra no cálculo da inadequação de seu trabalho porque ele não tem uma posição. Esta exclusão é decisiva num período de destruição do emprego.

O declínio da sobreeducação, portanto, não mostra que todos os graduados encontraram um emprego melhor. Alguns podem ter deixado o trabalho. Outros podem ter mudado de emprego. Uma alteração na proporção pode também resultar de uma mudança na composição das pessoas ainda empregadas.

O relatório sugere que as pessoas sobreeducadas podem ter perdido os seus empregos relativamente mais do que as classificadas como subeducadas. Essa interpretação permanece uma explicação da mudança observada. Não traça a trajetória individual de cada graduado entre as duas pesquisas.

Uma qualificação não é toda a competência

O diploma representa uma qualificação formal. Habilidades também incluem o que uma pessoa realmente sabe. A experiência, a aprendizagem baseada no trabalho e a formação contínua podem enriquecer estas capacidades sem alterar imediatamente o nível do diploma.

Uma pessoa que é subeducada a partir da posição pode ter adquirido experiência útil. A foto não prova que ela está fazendo mal seu trabalho. Por outro lado, ter um grau superior ao índice de referência não garante o domínio de todas as tarefas solicitadas.

A medição das competências reais requer mais informações. Pode ser uma avaliação das tarefas, do saber-fazer ou das necessidades de formação. Uma tabela comparando os níveis de escolaridade não substitui esta abordagem. Oferece um sinal sobre a relação entre formação formal e emprego.

A redução salarial é outra questão. Um emprego pode corresponder ao nível de formação e oferecer baixos salários. Outro pode mobilizar menos qualificações formais e proporcionar maior renda. Sem dados salariais comparáveis, a diferença de graduação não mede a perda de renda.

Observar saídas de trabalho, bem como trabalhos

Para acompanhar o futuro dos diplomados, uma medida abrangente deve reunir vários conjuntos. É necessário examinar quem trabalha, quem procura emprego e quem se retira do mercado de trabalho. A taxa de incompatibilidades entre as pessoas empregadas não é suficiente para descrever todas essas trajetórias.

É igualmente necessário distinguir entre mudança de emprego e mudança de níveis de responsabilidade. Um funcionário pode manter a mesma especialidade com diferentes tarefas. Outro pode ser empregado em um novo campo. Ambas as situações requerem informações mais detalhadas do que o único grau mais alto.

O inquérito de 2022 abrange 5.444 famílias e residentes de habitação comum. Aqueles que deixaram o país não são um grupo que pode ser monitorado diretamente por esta taxa. Por conseguinte, seria infundado deduzir, por si só, uma série de diplomados que emigraram.

Uma nova investigação poderia determinar se as variâncias mudaram desde janeiro de 2022. A fim de informar as opções de formação, deve manter a distinção entre nível e campo de estudo e, em seguida, aproximá-la dos empregos acessíveis. As competências efectivamente mobilizadas e as receitas exigiriam as suas próprias observações.

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