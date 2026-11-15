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Libnanews Journal 15 de novembro de 2026 — 18:00
Sul do Líbano: explosões relatadas em Haddatha. Em Bkerké, Rai exige resultados concretos. Em Gaza, a morte do comandante Rafa é confirmada por ambos os lados. No Iêmen, 600 detidos foram libertados em Sana ‘ a. Libnanews, 15 de novembro de 2026, com os fatos e suas limitações. Arquivar imagens identificadas na tela.
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