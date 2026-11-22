Uma greve contra uma instalação da Companhia Estatal de Petróleo do Iémen feriu seis funcionários no início de domingo, 22 de novembro, em Sanaa, de acordo com as autoridades houthies. O Ministério da Saúde está a pôr em causa a aviação saudita. Esta dotação não foi confirmada de forma independente.
Em Sanaa, seis funcionários feridos segundo o Ministério da Saúde
Anis al-Asbahi, porta-voz do Ministério da Saúde e do Meio Ambiente, que relata às autoridades Houthies, relatou seis ferimentos na manhã de domingo entre os funcionários da Iêmen Petroleum Company. Relatou danos às instalações e a outro edifício da empresa. Sua declaração não especifica a gravidade dos ferimentos ou a extensão dos danos.
No momento da publicação, nenhuma alegação ou reação saudita foi encontrada sobre a greve de domingo. A coligação liderada por Riade anunciou em 20 de novembro que havia conduzido uma operação em Sana’a. Sua declaração dizia respeito naquele dia e não confirmou a designação do novo incidente.
A declaração do Ministério refere-se a um incidente separado do de 10 de novembro, também relatado em Sana’a por Anis al-Asbahi. Naquele dia, o porta-voz relatou seis ferimentos num ataque contra uma instalação da mesma empresa. A nova declaração colocou os fatos no início do domingo, 22 de novembro, e se referiu a seis funcionários.
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