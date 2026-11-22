Gadi Eisenkot condenou no domingo, 22 de novembro, os incêndios relatados em várias aldeias palestinianas na Cisjordânia ocupada durante a noite. Ele usou o termo « terrorismo judeu » e desafiou a política de dois ministros israelenses. A polícia abriu uma investigação sem declarar publicamente os factos. O exército israelense citou quatro aldeias; A agência palestina WAFA tem 12 veículos queimados em três localidades na província de Ramallah e em al-Bireh, com base em fontes locais.

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Gadi Eisenkot condenou no domingo, 22 de novembro, os incêndios reportaram durante a noite em aldeias palestinianas na Cisjordânia ocupada. O líder do partido Yashar falou de « terrorismo judeu ». A polícia israelense abriu uma investigação sobre os incêndios e inscrições encontradas lá. Nesta fase, as autoridades não identificaram publicamente os autores.

Incêndios na Cisjordânia: uma investigação de quatro locais

O exército israelense relatou incêndios e grafites em quatro aldeias: Deir al-Sudan, Deir Abu Machal, Kafr Malik e al-Tuwani. A polícia deve recolher material e testemunho. O ponto oficial não especifica o número total de veículos danificados ou o impacto humano.

A agência palestina WAFA, com base em fontes locais, identificou doze veículos queimados ao amanhecer nas três aldeias da província de Ramallah e al-Bireh: sete em Kafr Malik, três em Deir Abu Machal e dois em Deir al-Sudan. Atribui esses fatos aos colonos israelenses e relata inscrições racistas em casas. Esta contagem de materiais não cobre al-Touwani no sul da Cisjordânia.

Eisenkot questiona a política de dois ministros

Na sua mensagem de domingo de manhã, Eisenkot disse que os incêndios estavam a pôr em perigo vidas e a prejudicar a segurança e as relações externas de Israel. Responsável pela formação de um governo, desafiou as políticas do Ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, e do Ministro das Finanças, Bezalel Smotrich. Ben Gvir respondeu que Eisenkot tirou conclusões antes de o inquérito as estabelecer.

A expressão usada por Eisenkot é uma qualificação política. A abertura da investigação não equivale à identificação de suspeitos ou criminalização dos fatos. As autoridades não anunciaram que serão interrogadas no seu primeiro ponto.

Na sexta-feira, a equipa humanitária das Nações Unidas nos territórios palestinianos tinha pedido às autoridades israelitas que protegessem os ceifeiros palestinianos. Ele registrou mais de 400 ataques de colonos ligados à colheita de azeitona desde setembro, causando baixas ou danos. Esta pesquisa abrange um período e um conjunto de incidentes distintos dos incêndios de domingo.

Arquivo: Gadi Eisenkot em Tel-Aviv, 16 de agosto de 2016. Matty Stern / Embaixada dos Estados Unidos em Tel-Aviv via Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Redimensionar a foto e o layout do arquivo. A imagem não mostra os incêndios.

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