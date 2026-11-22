O Ministério da Saúde de Gaza informou que os hospitais receberam seis corpos em 24 horas, incluindo dois restos mortais e 33 feridos. Dois óbitos após uma greve em Al-Mawasi foram notificados separadamente, mas sua inclusão no relatório hospitalar publicado no domingo não pôde ser verificada.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O Ministério da Saúde em Gaza anunciou no domingo, 22 de novembro, que os hospitais haviam recebido seis corpos e 33 feridos em 24 horas. O balanço identifica quatro novas mortes e duas permanecem. No sul da Faixa de Gaza, a agência palestina WAFA também relatou duas mortes após uma greve em Al-Mawasi, sem ser possível dizer se foram incluídas na mesma contagem.

Seis corpos recebidos em hospitais em 24 horas

O boletim do Ministério da Saúde, datado de 22 de novembro, lista quatro novos óbitos e dois corpos encontrados entre os seis remanescentes recebidos pelos hospitais. Ele também afirma que 33 pessoas feridas foram recebidas durante o mesmo período. O boletim não dá a distribuição destas pessoas por instituição nem a localização de cada incidente.

O Ministério aumentou o número de mortes desde 7 de outubro de 2023 para 74.742 e o número de lesões para 176.227. O conde publicado no dia anterior, retirado da agência palestina WAFA, relatou 74.736 mortos e 176.194 feridos. O aumento de seis no equilíbrio cumulativo não significa que seis pessoas foram mortas no último dia: o relatório hospitalar também inclui dois corpos encontrados.

Dois óbitos notificados separadamente em Al-Mawasi

Em um despacho pré-revisão, a WAFA informou que dois palestinos morreram na manhã de domingo após uma greve israelense na área al-Mawasi a oeste de Khan Yunes. A agência coloca a greve no início da manhã, sem dar o tempo exato. O boletim do Departamento não detalha casos individuais: não permite que as duas mortes sejam ligadas ou adicionadas ao total de quatro novas mortes.

Contando desde o cessar-fogo

Em sua série separada desde a entrada em vigor do cessar-fogo de 11 de outubro de 2025, o Ministério registrou 1.675 mortes e 6.095 lesões. Ele também afirma que 851 corpos foram encontrados desde essa data. Este último número não deve ser acrescentado aos outros totais: o boletim não o apresenta como um grupo separado de vítimas. Segundo as fontes médicas mencionadas no domingo, as vítimas permanecem fora do alcance do alívio, especialmente sob os escombros.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews