O Ministério da Saúde em Gaza anunciou no domingo, 22 de novembro, que os hospitais haviam recebido seis corpos e 33 feridos em 24 horas. O balanço identifica quatro novas mortes e duas permanecem. No sul da Faixa de Gaza, a agência palestina WAFA também relatou duas mortes após uma greve em Al-Mawasi, sem ser possível dizer se foram incluídas na mesma contagem.
Seis corpos recebidos em hospitais em 24 horas
O boletim do Ministério da Saúde, datado de 22 de novembro, lista quatro novos óbitos e dois corpos encontrados entre os seis remanescentes recebidos pelos hospitais. Ele também afirma que 33 pessoas feridas foram recebidas durante o mesmo período. O boletim não dá a distribuição destas pessoas por instituição nem a localização de cada incidente.
O Ministério aumentou o número de mortes desde 7 de outubro de 2023 para 74.742 e o número de lesões para 176.227. O conde publicado no dia anterior, retirado da agência palestina WAFA, relatou 74.736 mortos e 176.194 feridos. O aumento de seis no equilíbrio cumulativo não significa que seis pessoas foram mortas no último dia: o relatório hospitalar também inclui dois corpos encontrados.
Dois óbitos notificados separadamente em Al-Mawasi
Em um despacho pré-revisão, a WAFA informou que dois palestinos morreram na manhã de domingo após uma greve israelense na área al-Mawasi a oeste de Khan Yunes. A agência coloca a greve no início da manhã, sem dar o tempo exato. O boletim do Departamento não detalha casos individuais: não permite que as duas mortes sejam ligadas ou adicionadas ao total de quatro novas mortes.
Contando desde o cessar-fogo
Em sua série separada desde a entrada em vigor do cessar-fogo de 11 de outubro de 2025, o Ministério registrou 1.675 mortes e 6.095 lesões. Ele também afirma que 851 corpos foram encontrados desde essa data. Este último número não deve ser acrescentado aos outros totais: o boletim não o apresenta como um grupo separado de vítimas. Segundo as fontes médicas mencionadas no domingo, as vítimas permanecem fora do alcance do alívio, especialmente sob os escombros.
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