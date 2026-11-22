Movimento, ocupação, economia e justiça: neste editorial, François El Bacha pergunta o que os líderes libaneses celebram em 22 de novembro.

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Que independência, quando os libaneses permanecem deslocados no seu próprio país e muitos outros tomaram o caminho do exílio desde 2020?

Que independência, quando o projeto realizado pelas autoridades atuais deflagra como um balão baudrouch? Quando as promessas de recuperação surgem contra o desamparo daqueles que as pronunciam novamente?

Que soberania, quando parte de nosso território permanece ocupada por Israel? Quando o destino do Líbano está em jogo em Tel Aviv, Teerão ou Washington, e até os nossos parceiros históricos parecem não ter mais nada a dizer? O que resta da nossa independência quando o nosso país continua a ser um dossier sobre a mesa dos outros?

Que independência, quando máfias internas e banqueiros pisoteiam a autoridade estatal e o direito dos cidadãos à justiça? Quando os oficiais estaduais e os conselheiros dos banqueiros marcham através dos tapetes vermelhos da República, enquanto os depositantes ainda estão esperando para recuperar suas economias e aqueles que devem ser responsáveis continuam a ditar suas condições?

Que independência, quando o Estado parece ser reduzido a disfarces de protocolo, uma inauguração ao nível da paquera e promessas cujo financiamento nem sequer é garantido? Quando cortar uma fita torna – se mais fácil do que proteger uma aldeia, impor uma ordem judicial ou permitir que uma família vá para casa?

Que independência, quando este mesmo estado despiu Pedro para vestir Paulo, com impostos injustos que ainda atingem as classes já mais provadas? Aqueles que perderam suas economias, moradia ou trabalho são sempre solicitados para um esforço extra.

A independência deve permitir que os libaneses vivam em casa, decidam o seu futuro e obtenham justiça. Deve ser medida pela proteção e capacidade do Estado para fazer valer os seus direitos, inclusive contra os poderosos.

Então, em 22 de novembro, o que exatamente nossos líderes estão comemorando?

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