Theo Arribagé e Albano Olivetti ganharam duas vezes nas finais da ATP em Turim contra Marcelo Arévalo e Mate Pavić. Os franceses, derrotados pelo mesmo par em fase de grupo, derrubaram a final no tie-break super. Eles ganharam seu sétimo título juntos no circuito em 2026.

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Theo Arribagé e Albano Olivetti ganharam o dobro das finais da ATP no domingo, 22 de novembro, em Turim. Os dois franceses derrotaram o salvadorenho Marcelo Arévalo e o croata Mate Pavić na final: 3-6, 7-6 (7-2), depois 10-6 no super tie-break. Eles ganharam o torneio de fim de temporada de sua primeira participação juntos.

A vingança após a derrota da galinha

Arévalo e Pavić venceram os franceses em sua primeira partida. No domingo na Arena Inalpi, o número quatro cabeças seriais novamente tomou o primeiro set. Arribé e Olivetti, sexta liderança, esperaram o jogo decisivo do segundo conjunto para igualar. Liderados 2-1 neste jogo decisivo, eles ganharam os próximos seis pontos, em seguida, os quatro primeiros do tie-break super. Este último começo deu-lhes a vantagem até o retorno vencedor do Arribé que fechou a reunião.

Não foi a primeira luta deles em Turim. Nas semifinais, eles salvaram três bolas consecutivas contra os alemães Kevin Krawietz e Tim Pütz. Na final, eles também ganharam 42 dos 48 pontos jogados atrás de sua primeira bola, de acordo com estatísticas de torneios.

Um sétimo título juntos em 2026

A dupla começou a tocar juntos em outubro de 2025. Antes de Turim, ele ganhou seis torneios no circuito principal desta temporada: Auckland, Montpellier, Dallas, Halle, Maiorca e Basel. Arribé e Olivetti ganharam seu lugar nas finais da ATP no Masters 1000 em Paris. Eles foram o primeiro par francês a ganhar o torneio desde Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut, que foram premiados em Turim em 2021.

O resultado é a tabela do duplo, distinta do simples. O ATP anuncia que nas posições duplas individuais publicadas na segunda-feira, Olivetti deve chegar ao 12o lugar e Arribéé o 13o, as melhores posições esperadas de sua carreira.

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