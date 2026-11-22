Em 1911, Ziadé publicou no Cairo uma coleção francesa com o nome de Isis Copia. Desde seus anos em Antoura até seus estudos em árabe sobre Malak Hifni Nassif e Warda al-Yaziji, este retrato traça a jornada de um escritor que defendeu o lugar das mulheres na literatura árabe.

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Em 1911, uma jovem publicada no Cairo Flores dos sonhos, uma coleção em francês assinado Isis Copia. Chama-se May Ziadé. Nascido em Nazaré, filho de pai libanês e mãe palestina, estudou em Antoura antes de se estabelecer no Egito. O livro dá para ler seus primeiros versos e uma pergunta que passará por sua obra: a quem reconhecemos o direito de assinar um texto e de ser lido?

Maio Ziadé, de Kesrouan para Cairo Printing

Mary Ziade nasceu em Nazaré em 1886. Seu pai, Elias Ziade, é libanês; sua mãe, Nazha Muammar, é palestina. Começou a estudar em Nazaré e seguiu-a para o Colégio de Visitandinos em Antoura, Kesrouan. A passagem pelo Líbano deixa um traço muito concreto em sua obra: « Antoura » é o título de um dos poemas em sua primeira coleção.

A família se estabeleceu no Egito em 1908. No Cairo, May Ziadé ensina francês e se volta para o jornalismo. O pai dela corre Al-Mahrousa, que lhe oferece uma primeira plataforma. Contribui igualmente para outros periódicos, incluindo Al-Zouhour e Al-HilalA imprensa lhe dá um público diferente daquele a quem se dirige seu volume de poemas: ela pode discutir questões sociais, mas também ler e comentar sobre o trabalho de outros autores.

Na cópia de Flores dos sonhos mantido na Biblioteca Sainte-Geneviève em Paris, o nome acima do título é Isis Copia. A edição do Cairo foi lançada das prensas de Boehme e Anderer. A dedicação é dirigida a Lamartine. A abertura do livro coloca o leitor na borda do Nilo, e vários textos plantam sua decoração no Egito. A linguagem e as referências no compêndio não ditam sua geografia.

» Ela poeta? » ou a suspeita de não escrever seus versos

Em « Ela Poeta? », o autor dá a palavra aos leitores descrentes. Admiram os versos, mas recusam-se a acreditar que a jovem os escreveu. Seu raciocínio baseia-se em dois preconceitos: ela não é francesa e, como mulher, dificilmente pode ser poeta. Deve, portanto, ser um empréstimo. Um dos personagens propõe até mesmo um modelo encontrado: Lamartine.

O processo permite a May Ziadé desempenhar dois papéis na mesma referência. Ela presta homenagem a Lamartine no início da coleção; Ela escarnece da ideia de que só este tributo explicaria sua poesia. O texto contém votos e não a acta da sua recepção. Seu alvo, por outro lado, é preciso: o leitor que reconhece a qualidade de uma obra, mas não acredita na assinatura que tem diante de seus olhos.

« Antoura » procede de forma diferente. O poeta retorna às memórias da estudante, às amizades e noites da aldeia. A paisagem não tem nada a ver com uma decoração emprestada: é o lugar onde o narrador era uma criança. A poucas páginas de distância, o livro pode assim fazer uma discussão sobre o que uma mulher tem o direito de escrever e restaurar a memória de uma aldeia em Kesrouan. O primeiro livro francês de May Ziadé já contém estes dois registos.

No Cairo, leia as mulheres como autoras

Na década de 1910, May Ziadé sediou um salão literário no Cairo que reuniu escritores e figuras da vida intelectual egípcia, incluindo Hoda Chaaraoui. A sala de estar é um lugar para discussão. Os livros que publicou em árabe na década seguinte mostraram outro aspecto mais sustentável de sua obra: escolheu textos escritos por mulheres, apresentou-as e discutiu suas ideias.

Em 1920 aparece Bahithat al-Badiya, seu estudo sobre Malak Hifni Nassif. O título leva o pseudônimo deste ensaísta egípcio. O livro mantém assim em primeiro plano a assinatura que Nassif tinha escolhido. Ziadé também dedica um estudo ao poeta Warda al-Yaziji. Ela lida com sua prosa, bem como seus versos e discute suas posições sobre a educação das mulheres. Não se contenta, portanto, em acrescentar um nome feminino à história literária: devolve textos e propõe-se a lê-los de perto.

Estes livros pertencem ao Nahda, o movimento de renovação intelectual que transforma a imprensa árabe e a literatura no final do século XIXe século e início XXeNesta história, a viagem de Ziadé é singular: o francês é a língua de sua primeira coleção, enquanto o árabe se torna a língua de grande parte de sua obra como crítico. Também se traduz em árabe. Em 1921 sua versão de Deutsche Liebe, por Friedrich Max Müller, sob o título Ibtisamat wa doumou«.

Após a morte de seu pai em 1929, seu nome aparece na direção deAl-MahrousaMorreu no Cairo em 1941. A correspondência com Gibran Khalil Gibran tornou-se um dos episódios mais famosos de sua vida, correndo o risco de ofuscar os livros que ela assinou sozinha. Dois arquivos agora permitem que eles sejam reabertos em ordem: a coleção francesa de 1911, com o nome de Isis Copia impresso na capa, e depois o volume de 1920, onde May Ziadé manchete o pseudônimo de outra mulher.

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