3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O declínio dos valores da inteligência artificial, parte da Ásia, acelerou em Wall Street na quarta-feira 25 de novembro. Na manhã americana, Nasdaq Composite perdeu mais de 4%, enquanto os investidores encontraram inflação de ECP em 3,8%, 14 projetos tarifários dos EUA e petróleo novamente aumentando. Os resultados da Dell fornecem uma medida da demanda do servidor. A sessão levanta outra questão: a que custo pode este pedido ser financiado, entregue e convertido em lucros?

Valores tecnológicos causam o declínio, nem todas as ações ao mesmo ritmo

Às 0953 horas em Nova Iorque (1453 horas UTC), o Composto Nasdaq perdeu 4,15 por cento em 22.747,61 pontos, em comparação com 2,86 por S&P 500 e 1,99 por Dow Jones, de acordo com uma declaração de mercado em sessão. Outra observação em 1027 indicou uma diminuição de cerca de 4,1% no Nasdaq e 2,7% no S&P 500. Estes números não são encerramentos. A diferença entre as duas pesquisas descreve o movimento durante a manhã, não uma contradição no cálculo dos índices.

A composição dos índices ajuda a explicar a extensão desigual do declínio. O Nasdaq Composite inclui muitas empresas de tecnologia, incluindo grupos fortemente capitalizados no índice. O S&P 500 abrange mais setores, mas também é capitalizado. O Dow Jones contém apenas trinta valores e os pesa de acordo com o preço de suas ações, de acordo com um método diferente. As diferenças matinais americanas não indicam, portanto, quantas empresas perdem dinheiro ou quanto os seus títulos diminuíram em média.

O contraste já estava visível no dia anterior. Em 24 de novembro, o S&P 500 havia diminuído em cerca de 0,5% e o Nasdaq Composite em quase 1,5%, enquanto o Dow Jones havia aumentado em cerca de 0,8%. O índice S&P 500 com igual peso até mesmo ganhou 0,53%, de acordo com o inquérito Saxo. Tal não foi um aumento do mercado na acepção do principal índice dos EUA, mas mostrou que a diminuição das grandes capitalizações coexistiu com ganhos de outros títulos. Na quarta-feira, o declínio da Dow é menos preciso do que a rotação do dia anterior: a pressão se estende a um indicador que não concentra as mesmas empresas nas mesmas proporções.

O calendário acrescenta uma razão para não extrapolar cada movimento para toda a semana. A Bolsa de Valores de Nova Iorque fecha quinta-feira, 26 de novembro para o Dia de Ação de Graças e interrompe a sessão regular às 13h, horário de Nova Iorque, sexta-feira, 27. Durante essas sessões atípicas, a menor liquidez pode ampliar uma ordem de compra ou venda. Esta possibilidade não prova que a volatilidade de quarta-feira é devido ao feriado. Indica, em especial, por que razão uma cotação registada antes do encerramento não deve ser apresentada como balanço final do dia.

Ásia e Europa: duas exposições diferentes no mesmo canal

No fechamento asiático, Kospi sul-coreano perdeu 6,16%, Taiex taiwanês 4,80% e nikkei japonês 225 2,78%. Os três pontos percentuais são medidos nas moedas e nos horários locais dos respectivos índices. Eles não dão o retorno em dólares de um investidor estrangeiro: isso exigiria adicionar o efeito das moedas ao mesmo tempo. Por outro lado, eles mostram que o declínio não se limitou às plataformas e fabricantes dos EUA listados em Nova York.

As empresas expostas à IA não ocupam o mesmo lugar na cadeia produtiva de uma bolsa de valores para outra. Os designers de chips comercializam arquiteturas ou aceleradores; os fundadores fabricam componentes; os produtores de memória os equipam; os fornecedores de máquinas vendem ou mantêm as ferramentas necessárias para a fabricação. Uma revisão do pedido não tem o mesmo efeito sobre uma empresa que já está a transportar produtos e sobre outra cujos clientes podem atrasar a abertura de uma nova linha. A extensão da queda em Seul e Taipei é compatível com a elevada exposição destes locais aos semicondutores; não mede sozinho o montante dos investimentos realizados.

Na Europa, o mesmo tema teve uma composição sectorial diferente. Às 13h02 UTC, CAC 40 subiu 0,53%, DAX baixou 0,28% e STOXX Europe 600 baixou 0,20%, dependendo das classificações lançadas na época. Este inquérito intradiário, feito antes da publicação do PCE, não é uma declaração de encerramento: os números europeus de terça-feira, incluindo um STOXX 600 cerca de 632,75 pontos, não devem ser substituídos. O contraste do meio-dia continua a ser útil: um índice de luxo ou de grupos de consumidores pode resistir melhor do que um cesto mais exposto a equipamentos industriais ou tecnológicos, sem que todos os grupos no mesmo país estejam alojados no mesmo sinal.

Na França, o INSEE mediu a confiança doméstica em 82 em novembro, em comparação com 81 em outubro após revisão. A média a longo prazo é de 100. Esse rebote não significa que a opinião domiciliar esteja normalizada ou que as compras tenham aumentado em 1%. É um indicador sintético de opinião. Um aumento dos valores dos consumidores no mercado bolsista não é suficiente para informar sobre o cabaz de uma família francesa: muitas empresas cotadas na bolsa fazem uma parte significativa das suas vendas fora da França. Essa é outra razão pela qual a trajetória de um índice nacional não se confunde com a da demanda interna.

Em Washington, a inflação e o crescimento não dizem o mesmo período

O índice de preços das despesas de consumo pessoal, o ECP, cresceu 3,8% ano-a-ano em outubro, após 3,7% em setembro, de acordo com o Bureau of Economic Analysis. Sem alimentos e energia, aumenta 3,3% ao longo de um ano. A variação mensal é de 0,3% para ambas as séries. O PCE não deve ser confundido com o TPI: eles não observam exatamente as mesmas despesas e não dão o mesmo peso aos mesmos produtos. O índice de PCE global é a medida utilizada pela Reserva Federal para a meta de inflação de 2%.

O serviço de estatística também reviu o PIB real do terceiro trimestre para um aumento anual de 4,3 por cento, em comparação com 3,4 por cento na primeira estimativa. Isto representa cerca de 1,1% entre o segundo e o terceiro trimestres, não um aumento de 4,3% em relação ao Verão anterior. O PIB revisto termina em Setembro. A despesa real das famílias diminuiu ligeiramente em Outubro, apesar dos aumentos das despesas nominais. Ao mesmo tempo, houve atividade sustentada no terceiro trimestre, inflação persistente e compras domésticas menos dinâmicas no início do trimestre seguinte.

Para a Reserva Federal, os efeitos desses números não são simétricos. A inflação subjacente mais elevada torna mais caro apostar um retorno rápido ao alvo. Uma economia que continuou a crescer a um ritmo robusto no terceiro trimestre pode parecer capaz de absorver uma política mais restritiva. Mas o indicador de consumo de Outubro pergunta se esta capacidade continua. O resultado do PCE pode alterar o preço dos contratos relacionados com taxas; não substitui uma decisão do Comité de Política Monetária. A reação de quarta-feira deve ser lida como uma revisão dos cenários, não como o anúncio de um aumento oficial.

Também não é contraditório ver os investidores anteciparem um aumento de curto prazo e, ao mesmo tempo, procurarem obrigações públicas mais longas. Uma maturidade de 10 anos incorpora tanto as expectativas de taxa-chave de longo prazo como a remuneração necessária para imobilizar fundos. Um declínio acentuado das existências pode estimular a procura de obrigações, mesmo quando o mercado está mais propenso a apertar na próxima reunião. Assim, uma notação única de 10 anos não mede o custo de todas as dívidas empresariais nem a probabilidade de uma única decisão do Fed.

Dell vende servidores: o livro do fabricante não é a renda do cliente

Em seus resultados depositados junto à SEC, a Dell anuncia 22 bilhões de dólares de faturamento trimestral para seus servidores otimizados para a IA, 60,2 bilhões de novas encomendas em negócios e um livro de ordem relacionado à IA de 132,3 bilhões no final do trimestre. Os três montantes não se somam. O volume de negócios descreve o que Dell foi capaz de reconhecer durante o trimestre; novas ordens são o fluxo registrado durante este período; o livro é o estoque de trabalho ordenado que permanece para ser executado em uma determinada data. As transferências de encomendas anteriores podem aumentar o volume de negócios sem fazer parte das novas encomendas do trimestre.

O fabricante diz que examina a qualidade de seus clientes e seu acesso ao financiamento, terra e eletricidade. Esta precisão ilumina uma particularidade do setor. Um cliente pode querer vários milhares de servidores sem ter todas as condições para colocá-los em serviço a partir do momento da assinatura. É necessário financiar o equipamento, conectar o data center, ter a energia elétrica esperada e coordenar o cronograma de entrega. O fabricante pode ter preparado o seu equipamento enquanto a ignição está atrasada. Por outro lado, uma infra-estrutura pronta pode esperar por componentes cuja produção ficou para trás. O livro de encomendas não fornece, portanto, informações sobre o trimestre em que o todo estará operacional.

Outra figura publicada pela Dell é que o grupo anunciou $10.8 bilhões em dinheiro gerado por suas operações desde o início de seu ano fiscal. Essa quantia cobre todas as suas atividades, desde computadores pessoais até soluções de armazenamento e servidores. O Dell não decompõe este número por tipo de servidor. Por conseguinte, a caderneta não é comparável a este cash flow: para estimar a rendibilidade do equipamento de IA, seria necessário isolar os seus custos componentes, as suas margens e quando os clientes pagam. As contas trimestrais medem a taxa de crescimento das entregas, mas não fornecem todos estes dados por produto.

A mesma despesa é lida de forma diferente em cada lado da transação. Para Dell, um servidor entregue e aceito pode se tornar uma venda. Para o operador central, o equipamento aumenta os ativos de capital e, em seguida, tem de ser rentável: através de locações de capacidade, serviços faturados aos clientes ou ganhos internos que reduzem os custos. Antes de essas receitas ou economias surgirem, o operador suportará os custos de capital, manutenção, arrefecimento e electricidade. O risco mais importante nem sempre é o cancelamento completo de um projeto: um atraso no comissionamento pode ser suficiente para aumentar seus custos, atrasando o recebimento de seu primeiro rendimento.

Entende-se então como uma empresa pode publicar um aumento dramático nas vendas e ver o seu título declinar com o resto do setor. Os resultados confirmam as vendas anteriores; o preço incorpora margens, condições de financiamento e receitas esperadas ao longo de vários anos. Se os investidores acham que o desempenho do projeto é mais incerto, eles podem concordar em pagar menos por cada dólar de lucro antecipado, mesmo sem desafiar as vendas já registradas. Não resulta deste movimento que todos os clientes da Dell estivessem em dificuldade ou que as empresas que já utilizam as suas capacidades informáticas enfrentassem as mesmas restrições que as que ainda estão em construção.

Os direitos dos EUA estão no estado de projecto, a taxa de câmbio já está a reagir

O Representante do Comércio dos EUA apresentou projectos destinados a catorze economias na sequência de inquéritos sobre a sobrecapacidade industrial. Para a União Europeia, o projecto prevê um nível de 15% após ter em conta os direitos e direitos comuns já aplicados ao abrigo da secção 301, de acordo com os termos do texto. Para alguns produtos chineses, a taxa proposta pode atingir 20%, com taxas ou isenções mais baixas nos anexos. O número total de casos investigados não é o número de projectos anunciados na quarta-feira: é necessário distinguir entre as poupanças estudadas e as abrangidas pelos catorze textos submetidos à consulta.

As observações podem ser apresentadas até 5 de janeiro e as audiências devem começar em 25 de janeiro. Por conseguinte, a publicação das propostas não constitui uma factura a pagar hoje nas alfândegas ou uma data efectiva. Para uma empresa exportadora, o risco imediato é o de não poder determinar com certeza o preço a que os seus produtos serão vendidos à chegada aos Estados Unidos. Pode clarificar com os seus clientes a atribuição de quaisquer custos adicionais; não pode calcular uma taxa única fiável sem o código do produto, a origem, os anexos, os direitos já devidos e as condições do contrato.

Nem todos os efeitos passam por um aumento equivalente do preço de venda. O importador pode absorver parte do direito reduzindo a sua margem ou negociando uma diminuição de preços com o fornecedor; noutros casos, o custo adicional é repercutido para o comprador. Quando um input entra em um produto fabricado nos Estados Unidos, o custo também pode aumentar para um produtor americano que não está diretamente competindo com o bem importado. É por isso que as revisões dos lucros podem variar dentro do mesmo setor. Uma empresa com capacidade de produção em ambos os lados do Atlântico não enfrenta as mesmas restrições que uma empresa que exporta a partir de um único local.

O Banco Central Europeu publicou na quarta-feira uma taxa de referência de 1,0935 dólares para um euro, em comparação com 1,0963 euros no dia anterior, uma diminuição de cerca de 0,26% do euro de acordo com esta série. Também postou 174,22 ienes e 0,83730 libras esterlinas por um euro. Os cursos baseiam-se numa consulta no início da tarde europeia e são publicados por volta das 16 horas em Frankfurt, ou seja, às 15 horas UTC. Trata-se de referências estatísticas, não de preços executáveis; o preço de mercado mudou desde a sua fixação. Na escala de uma factura, a taxa de câmbio a utilizar é também a prevista no contrato ou a aplicada através do intermediário, não automaticamente a taxa do dia do BCE.

O petróleo aumenta à medida que as existências dos EUA aumentam

Em 1448 UTC, o contrato de janeiro Brent negociado em $93,06 por barril, um aumento de 1,82 por cento, eo contrato Intermediário West Texas em $82,97, um aumento de 1,12 por cento, dependendo dos preços registrados na sessão. Ambos os preços dizem respeito a contratos futuros, não entrega em dinheiro para qualquer porto. A subida seguiu-se, em particular, a uma reivindicação de Houthis contra a refinaria saudita em Ras Tanura. A coalizão liderada por Riade anunciou que havia interceptado quatro drones na área, sem ferimentos de acordo com uma avaliação inicial. Estas declarações não estabelecem qualquer interrupção da produção.

Mais tarde, o inquérito semanal da Administração de Informação Energética mostrou um aumento de 1,1 milhão de barris de estoques de petróleo bruto comercial dos EUA na semana terminou em 20 de novembro, para 418,9 milhões de barris, excluindo reservas estratégicas. O número descreve as existências nos Estados Unidos durante um período anterior à sessão. Não mede os volumes disponíveis nos terminais do Golfo nem o custo do seguro marítimo. Por conseguinte, pode ocorrer um aumento das existências dos EUA e um aumento da Brent no mesmo dia se os operadores reverem simultaneamente as perspectivas de disponibilidade ou de transporte noutros mercados.

Para o Líbano, a questão a curto prazo é o custo total dos produtos efectivamente importados. Quando o combustível é pago em dólares, o preço do barril conta, mas também o preço do produto refinado, frete, seguro, datas de fixação do contrato e condições de conversão. Um aumento intradiário no Brent torna impossível prever a próxima grade libanesa ou dizer que vai subir tanto. Em vez disso, fornece um indicador de um dos componentes da factura, em seguida, em comparação com as tarifas oficiais e os preços reais da carga disponível.

O mecanismo do dia: o custo de esperar por um lucro

Em 1415 UTC, o ouro em dinheiro estava produzindo cerca de 2% em $3.483,59 por onça. O metal não paga juros. Quando os investimentos em obrigações proporcionam ganhos esperados mais elevados após a inflação, torna-se mais dispendioso, em renda que é renunciada, para deter um ativo que não paga cupons. Este mecanismo ajuda a entender por que o ouro pode cair um dia de declínio de estoque. Contudo, não dissocia o efeito do dólar, dos requisitos de liquidez ou das vendas relacionadas com posições existentes. O curso citado é uma observação sessional, não uma estimativa de valor a longo prazo.

O mesmo raciocínio permite ler um valor para o crescimento. Cem dólares recebidos em cinco anos vale agora cerca de 78 dólares se a taxa em que o pagamento é atualizado é de 5 por cento, e cerca de 71 dólares se a taxa aumenta para 7 por cento. Este é um exemplo aritmético: nenhuma destas taxas é uma classificação da sessão. Quanto mais longe o pagamento é, mais sensível o seu valor atual é para um diferencial de taxa. Se o pagamento em si se torna menos provável ou mais tarde, o valor diminui ainda mais. Estas são duas revisões separadas, uma sobre o preço da espera, a outra sobre o montante e o calendário dos lucros.

No caso da IA, esta distinção exige uma atenção separada às entregas, às ligações eléctricas e ao pagamento de serviços pelos utilizadores finais. Um caderno crescente fornece informações sobre projetos realizados; entregas e reconhecimento de receitas são o que os fornecedores podem ter faturado; os fluxos de caixa de seus clientes fornecem informações sobre a capacidade de continuar comprando. Na quarta-feira, os investidores revisaram seu preço para receitas futuras, enquanto novos números mostraram uma demanda real por equipamentos. Ambos os resultados são compatíveis. A próxima prova virá de contas, turnos, e ordens realmente se transformou em vendas, não apenas da primeira hora em Wall Street.

Variação dos três índices em seu fechamento local, 25 de novembro de 2026. © Libnanews

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews