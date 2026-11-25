O PE aprovou o orçamento de 2027 na quarta-feira, por 406 votos a favor, 184. Prevê 19,7 mil milhões de euros em autorizações e 211,5 mil milhões de euros em pagamentos. A ajuda humanitária e a investigação recebem financiamento adicional do projecto inicial, enquanto o próximo orçamento plurianual continua por negociar.

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Na quarta-feira, 25 de Novembro, o Parlamento aprovou o orçamento da União para 2027 por 406 votos a favor, 184 votos contra e 69 abstenções. O texto prevê 19,7 mil milhões de euros em autorizações e 211,5 mil milhões de euros em pagamentos. Este é o último orçamento anual do quadro financeiro 2021-2027, e não um acordo nos próximos sete anos.

Os Estados-Membros aprovaram formalmente o texto no Conselho na segunda-feira, 23 de Novembro, na sequência do compromisso alcançado com os negociadores do Parlamento em 11 de Novembro. Os deputados votaram em Estrasburgo sobre este projecto comum. Assim, as duas instituições votaram a mesma versão do orçamento, distinta das posições que ocupavam antes da conciliação.

Por que os pagamentos excedem as novas autorizações

Os dois dígitos não se somam. Um crédito de compromisso permite à União assumir uma obrigação financeira: financiar uma infra-estrutura, por exemplo, cujas obras e faturas se estendem ao longo de vários anos. As dotações de pagamento permitem efectuar pagamentos em 2027. Abrangem tanto certas despesas decididas para 2027 como as facturas relativas a projectos realizados em anos anteriores. O facto de os pagamentos previstos excederem as novas autorizações não indica, por conseguinte, apenas um défice.

O departamento de investigação do Parlamento aumentou 2,2% em relação às autorizações e 4,6% em relação aos pagamentos a partir do seu valor de referência de 2026. Esta comparação inclui os dois primeiros orçamentos rectificativos de 2026 e o terceiro projecto de alteração tido em conta no seu cálculo. Não compara as despesas do orçamento 2027 a 2026 já referidas. O Conselho declarou ainda que 710,1 milhões de euros permaneceram disponíveis no âmbito dos limites máximos de autorização para as necessidades que não puderam ser previstas na votação.

Ajuda humanitária, investigação e mobilidade dos estudantes

O compromisso acrescenta 30 milhões de euros à ajuda humanitária, 21,5 milhões de euros ao Horizonte Europa e 14 milhões de euros ao Erasmus+, em comparação com a proposta da Comissão, de acordo com o departamento de investigação do Parlamento. Aumenta igualmente as dotações do Mecanismo Europeu de Protecção Civil em 13,5 milhões e do programa LIFE para o ambiente em 10 milhões. Trata-se de aumentos da rubrica orçamental, não dos orçamentos totais destes programas.

O aumento da linha humanitária não constitui um novo envelope para o Líbano, a Síria ou, em particular, para outro país. A votação estabelece uma capacidade de financiamento à escala da União. Se esta decisão resultará num apoio adicional a uma operação no Médio Oriente, exigirá uma distinção entre a dotação orçamental e as decisões subsequentes que especificam os montantes, os beneficiários e as condições de pagamento.

O orçamento de 2028 a 2034 continua em discussão

A votação regula o orçamento anual de 2027 dentro dos limites máximos do período em curso. Os líderes europeus devem reunir-se em Bruxelas, em 26 e 27 de Novembro, para debater o quadro de 2028 a 2034. Este segundo projecto deve fixar limites máximos de despesas ao longo de sete anos e afectar recursos entre as diferentes políticas da União. O texto votado em Estrasburgo não resolve estas arbitragens.

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