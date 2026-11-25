O duplo campeão olímpico de Milão-Cortina pára a competição. Aos 36 anos, o italiano explica que a dor nas pernas impede a continuação.

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Federica Brignone anunciou na quarta-feira 25 de novembro que estava terminando sua carreira como esquiadora. A mulher italiana de 36 anos, que era sagrada em super-G e gigante slalom nos Jogos Milão-Cortina em fevereiro, explicou em um vídeo que a dor em sua perna não lhe permitiu continuar a competição. A Federação Italiana de Desportos de Inverno confirmou a sua retirada.

Um breve retorno sobre esquis em Cervinia

O anúncio aconteceu no dia seguinte a uma primeira viagem de esqui para Cervinia, Val d Brignone tinha feito algumas passagens lá sem participar de uma competição. A intervenção tinha sido usada para remover o material colocado após sua queda em abril de 2025 no campeonato italiano. Seu último resultado da Copa do Mundo, de acordo com a Federação Internacional de Esqui, permanece em 1o de março de 2026.

Dois títulos olímpicos e dois grandes globos

Brignone começou a Copa do Mundo em dezembro de 2007 em Lienz, Áustria. Ela deixou o circuito com 37 vitórias e 85 pódios. Ela ganhou a classificação geral em 2020 e 2025, tornando-se o primeiro italiano a ganhar o dobro do grande mundo. Em 2025, ela também terminou no topo do ranking de downhill e slalom gigante.

Seus dois títulos em Cortina trouxeram suas medalhas olímpicas totais para cinco. Ela tomou bronze como um gigante em Pyeongchang em 2018, depois prata na mesma disciplina e bronze combinado em Pequim em 2022. Em Cortina, ela ganhou o Super-G em 12 de fevereiro e o gigante três dias depois, menos de um ano após sua queda.

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