A OMT anuncia o pagamento de contribuições do CNSS em seus centros e através do OMT Pay para mukhtars, pensionistas segurados, segurados voluntários e médicos. O comunicado de imprensa de 17 de Novembro menciona o número e a categoria de afiliação. Quaisquer custos, provas e prazos de check-in continuam a ser verificados com o operador e o Fundo.

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A OMT anuncia, num comunicado de imprensa emitido em 17 de novembro de 2026, que quatro categorias de segurados podem pagar as suas contribuições e os montantes devidos ao Fundo Nacional de Segurança Social nos seus centros ou através da aplicação do OMT Pay. Moukhtars, segurados pensionistas, voluntários segurados e médicos são o público designado. O operador menciona o número de afiliados, chamado ID do Cliente, e a categoria contribuinte entre as informações necessárias. Estes são pagamentos para o CNSS, não benefícios para os segurados.

O que a OMT anuncia para as contribuições do CNSS

A nova precisão diz respeito aos dois canais anunciados pela empresa: os seus centros e a sua aplicação. Não se pode dizer que todas as formalidades do Fundo possam ser cumpridas por telefone ou que cada ficheiro individual seja imediatamente reconhecido pelo serviço. Esta apresentação é baseada no anúncio do operador; não é um teste de aplicação independente.

O número de afiliação e a categoria são usados para identificar o arquivo em causa. No entanto, o anúncio não fornece um caminho completo: não detalha quaisquer custos, quaisquer itens que possam ser reclamados, ou o prazo para o registro do pagamento pelo Fundo. Antes da utilização do serviço, essas condições e a elegibilidade do arquivo devem ser verificadas com o OMT e o CNSS.

Lançamento mais amplo em 11 de novembro

O pagamento da empresa de transferência foi apresentado em 11 de novembro, com quatro parceiros: OMT, Bob Finance, Whish Money e Cash Plus. Segundo o relatório de lançamento, a primeira fase abrangeu as mesmas quatro categorias, representando aproximadamente 65.000 pessoas. O gerente geral do CNSS, Mohammad Karaki, anunciou 115 operações bem sucedidas. Este número descreve as transações nessa data, não um número atual de usuários.

O Ministro do Trabalho, Mohammad Haidar, explicou este começo limitado pela prontidão técnica dos arquivos. Foi previsto um alargamento para incluir estudantes, condutores e empresas após os ajustamentos necessários. Essas perspectivas não são válidas para confirmação de seu acesso hoje. A comunicação OMT de 17 de Novembro mantém o perímetro das quatro categorias iniciais.

Não confunda pagamento com direito

Uma rede de liquidação adicional pode evitar a mudança para um gabinete do Fundo. Não basta estabelecer o montante devido em cada caso ou decidir uma disputa sobre os direitos do segurado. O canal de pagamento e as regras de segurança social são duas questões distintas.

Do mesmo modo, o anúncio de uma função na OMT Pay não prova que os outros três parceiros ofereçam exactamente a mesma rota digital. O lançamento conjunto de um pagamento de uma empresa de transferência e de uma comunicação específica para o operador não deve ser incorporado num procedimento único não documentado.

Bilhetes do Livro Libanês, fotografia de arquivo publicada em maio de 2020. Data de filmagem não estabelecida. Ilustração monetária, sem representação de uma janela de parceiro. François el Bacha / Libnanews.

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