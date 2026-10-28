Quando a arte financia a autonomia

Rotary Club de Beirute Cosmopolitan × Libano Escola para os cegos e surdos – Baabda
Exposição caridosa – Fundação Charles Corm
Inauguração: Sexta-feira 30 de outubro de 2026 às 17h00 • Aberto ao público: Sábado 31 de outubro de 2026, o dia todo
Um financiamento directamente atribuído à escola
O Rotary Club de Beirute Cosmopolitan (RCBC), em colaboração com a Escola Libanesa para os Cegos e Surdos (LSBD) em Baabda, organiza uma exposição de obras e pinturas para financiar instalações educativas e artísticas sustentáveis para a escola. As receitas das obras LSBD serão alocadas ao seu projeto: fortalecer a aprendizagem em Braille e equipar a oficina de argila com um forno.
Duas necessidades específicas
O primeiro é o sistema Braille. Para um aluno cego ou com deficiência visual, Braille dá acesso à leitura, escrita e autonomia escolar. O projeto inclui 30 máquinas Perkins, uma impressora Braille de alta definição e ferramentas de anotações digitais, complementadas pelo treinamento necessário para sua utilização.
A segunda diz respeito à oficina de argila. A modelagem permite aos alunos, especialmente deficientes visuais, explorar formas e volumes através do toque. A aquisição de um forno e seus equipamentos transformarão as criações em obras sustentáveis, que podem ser expostas e, por sua vez, contribuirão para futuras ações de financiamento.
Orçamento integral a financiar
|Equipamento / acção
|Detalhe
|Orçamento estimado (USD)
|Máquinas Braille Perkins
|30 unidades
|60.000
|Impressora em Braille de Alta Definição
|1 sistema
|20.000
|Notestickers / ferramentas digitais Braille
|Equipamento adaptado
|8.000
|Formação especializada
|Utilização e integração da educação
|12,000
|Forno para trabalhos de argila + equipamento de oficina
|Forno de cozinha, instalação e acessórios
|A confirmar na estimativa
|SISTEMA TOTAL DE BRAIL
|Equipamento + formação
|100 000 USD
|TOTAL GLOBAL PARA FINANÇAS
|Oficina de braile + argila
|USD 100.000 + cotação do forno
Nota: O orçamento em Braille acima reflecte as necessidades actualmente identificadas. O custo do forno, sua instalação e acessórios de oficina devem ser adicionados após o recebimento da estimativa técnica final; Não é deliberadamente inventado aqui.
Investimento sustentável
O objetivo é simples: cada trabalho vendido torna-se uma contribuição mensurável para o equipamento. As máquinas Braille, a impressora, as ferramentas digitais e o forno serão utilizados por sucessivas promoções estudantis. Por conseguinte, o financiamento não financia despesas pontuais, mas sim uma capacidade educativa e criativa que durará.
Do trabalho à autonomia
O significado do projeto reside neste círculo virtuoso: a arte permite arrecadar fundos; os fundos financiam os instrumentos; As ferramentas permitem que os alunos aprendam e criem mais. Um trabalho vendido hoje pode tornar-se amanhã uma página em Braille, uma ferramenta de estudo ou uma escultura cozinhada na nova oficina.
Sexta-feira 30 outubro 2026-17:00 : inauguração
Sábado 31 outubro 2026: exposição aberta o dia todo
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