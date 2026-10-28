Quando a arte financia a autonomia

Em Beirute, o Rotary Club de Beirute Cosmopolitan organiza uma exposição de caridade com a Escola Libanesa para os Cegos e Surdos em Baabda em 30 e 31 de outubro de 2026. Objetivo: financiar 100 mil dólares em equipamentos em Braille e um forno de cozinha para desenvolver autonomia educacional e artística para os estudantes.

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Rotary Club de Beirute Cosmopolitan × Libano Escola para os cegos e surdos – Baabda

Exposição caridosa – Fundação Charles Corm

Inauguração: Sexta-feira 30 de outubro de 2026 às 17h00 • Aberto ao público: Sábado 31 de outubro de 2026, o dia todo

Um financiamento directamente atribuído à escola

O Rotary Club de Beirute Cosmopolitan (RCBC), em colaboração com a Escola Libanesa para os Cegos e Surdos (LSBD) em Baabda, organiza uma exposição de obras e pinturas para financiar instalações educativas e artísticas sustentáveis para a escola. As receitas das obras LSBD serão alocadas ao seu projeto: fortalecer a aprendizagem em Braille e equipar a oficina de argila com um forno.

Duas necessidades específicas

O primeiro é o sistema Braille. Para um aluno cego ou com deficiência visual, Braille dá acesso à leitura, escrita e autonomia escolar. O projeto inclui 30 máquinas Perkins, uma impressora Braille de alta definição e ferramentas de anotações digitais, complementadas pelo treinamento necessário para sua utilização.

A segunda diz respeito à oficina de argila. A modelagem permite aos alunos, especialmente deficientes visuais, explorar formas e volumes através do toque. A aquisição de um forno e seus equipamentos transformarão as criações em obras sustentáveis, que podem ser expostas e, por sua vez, contribuirão para futuras ações de financiamento.

Orçamento integral a financiar

Equipamento / acção Detalhe Orçamento estimado (USD) Máquinas Braille Perkins 30 unidades 60.000 Impressora em Braille de Alta Definição 1 sistema 20.000 Notestickers / ferramentas digitais Braille Equipamento adaptado 8.000 Formação especializada Utilização e integração da educação 12,000 Forno para trabalhos de argila + equipamento de oficina Forno de cozinha, instalação e acessórios A confirmar na estimativa SISTEMA TOTAL DE BRAIL Equipamento + formação 100 000 USD TOTAL GLOBAL PARA FINANÇAS Oficina de braile + argila USD 100.000 + cotação do forno

Nota: O orçamento em Braille acima reflecte as necessidades actualmente identificadas. O custo do forno, sua instalação e acessórios de oficina devem ser adicionados após o recebimento da estimativa técnica final; Não é deliberadamente inventado aqui.

Investimento sustentável

O objetivo é simples: cada trabalho vendido torna-se uma contribuição mensurável para o equipamento. As máquinas Braille, a impressora, as ferramentas digitais e o forno serão utilizados por sucessivas promoções estudantis. Por conseguinte, o financiamento não financia despesas pontuais, mas sim uma capacidade educativa e criativa que durará.

Do trabalho à autonomia

O significado do projeto reside neste círculo virtuoso: a arte permite arrecadar fundos; os fundos financiam os instrumentos; As ferramentas permitem que os alunos aprendam e criem mais. Um trabalho vendido hoje pode tornar-se amanhã uma página em Braille, uma ferramenta de estudo ou uma escultura cozinhada na nova oficina.

Sexta-feira 30 outubro 2026-17:00 : inauguração

Sábado 31 outubro 2026: exposição aberta o dia todo

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