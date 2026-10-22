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O Sarcófago Antropóide de Saida
O porão do Museu Nacional de Beirute abriga 31 sarcófagos de mármore branco antropoides de Paros, descobertos em Saida — a maior coleção do mundo. Cada face é única, esculpida entre os séculos VI e IV a.C., segundo uma tradição egípcia adotada pelos fenícios. Parte dela vem das escavações de George Ford no início do século XX.
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