O Sarcófago Antropóide de Saida O porão do Museu Nacional de Beirute abriga 31 Sarcófago Antropóide em mármore branco de Paros, descoberto em Saida — a maior coleção do mundo. Cada cara é..

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O Sarcófago Antropóide de Saida

O porão do Museu Nacional de Beirute abriga 31 sarcófagos de mármore branco antropoides de Paros, descobertos em Saida — a maior coleção do mundo. Cada face é única, esculpida entre os séculos VI e IV a.C., segundo uma tradição egípcia adotada pelos fenícios. Parte dela vem das escavações de George Ford no início do século XX.

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