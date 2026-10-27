Os tronos de Astarté, Museu Nacional de Beirute, encontrados no templo de Eschmoun, perto de Saida, esses tronos datam dos tempos persa, helenístico e romano. A deusa Astarté é representada por seus atributos animais —..

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Os tronos de Astarté, Museu Nacional de Beirute

Encontrados no templo de Eschmoun, perto de Saida, estes tronos datam dos tempos persa, helenístico e romano. A deusa Astarté é representada por seus atributos animais — esfinge alada, palmette, betyl. Quatro deles, repatriados dos Estados Unidos em 2018, estão agora em exposição no museu.

Assista ao vídeo original no YouTube

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews