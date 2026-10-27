Os tronos de Astarté, Museu Nacional de Beirute, encontrados no templo de Eschmoun, perto de Saida, esses tronos datam dos tempos persa, helenístico e romano. A deusa Astarté é representada por seus atributos animais —..
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Os tronos de Astarté, Museu Nacional de Beirute
Encontrados no templo de Eschmoun, perto de Saida, estes tronos datam dos tempos persa, helenístico e romano. A deusa Astarté é representada por seus atributos animais — esfinge alada, palmette, betyl. Quatro deles, repatriados dos Estados Unidos em 2018, estão agora em exposição no museu.
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