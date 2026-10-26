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O ex-voto do templo de Eschmoun
Ao norte de Saida, o templo de Eschmoun — inscrito na lista indicativa da UNESCO — foi dedicado à cura das doenças da infância. Os pais ofereceram estatuetas de mármore importadas da Grécia, gravadas em nome da criança para serem curadas. Onze destes ex-votos, agora expostos no Museu Nacional de Beirute, testemunham esta tradição milenar.
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