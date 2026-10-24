O Castelo do Mar de Saida
O Castelo do Mar de Saida, a mais famosa fortaleza no sul do Líbano, anteriormente representada em notas libanesas das décadas de 1950 e 1970. Construído em um ano (1227-1228) em uma quase-ilha, ele viu Crusés, Mongols, Templiers e Mameluks passar. Construído com pedras de um antigo templo fenício, decorado com um baixo-relevo representando uma cena de caça ao leão, ainda abriga a sala de guarda do calabouço e uma mesquita construída após 1291. Danificado pela frota britânica em 1840, mantém agora uma vista deslumbrante do porto de Saida
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