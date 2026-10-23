O Hezbollah está a sacrificar aqueles que afirma proteger?

Neste rostro, Bernard Jabre questiona as consequências das contínuas armas de Hizbullah sobre as populações xiitas no sul do Líbano. Entre as greves israelenses, a destruição repetida, o deslocamento e o risco de desenraizamento, ele defendeu o monopólio militar do Estado libanês como uma condição essencial para a restauração duradoura da soberania nacional.

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Chega um momento em que a política deixa de ser uma questão de ideologia para se tornar uma mera questão aritmética.

Hoje, o problema das armas do Hezbollah chegou a este ponto.

Hezbollah armas autônomas + capacidade de atacar Israel = ameaça permanente percebida por Israel.

Ameaça permanente + incapacidade do Estado libanês em garantir o seu desaparecimento = intervenção militar israelita.

Intervenção repetida + assentamento militar do Hezbollah em áreas predominantemente xiitas = destruição repetida dessas áreas.

Destruição + deslocamento + incapacidade de reconstruir + falta de segurança = desenraizamento gradual da população.

Esse é o problema.

Nem sequer se trata de saber quem ama Israel, quem o odeia, quem ainda acredita em « resistência » ou que não acredita mais nele. Trata-se de compreender a mecânica.

A + B = C

Vamos esquecer os factos.

A. Israel considera o arsenal autônomo do Hezbollah em sua fronteira como uma ameaça estratégica.

B. Hezbollah se recusa a entregar este arsenal inteiramente ao Estado libanês até que as condições que ele impõe sejam cumpridas.

Então C: Israel mantém um motivo estratégico para continuar suas operações militares no Líbano.

Isto não significa, obviamente, que Israel adquira um direito ilimitado de bombardear o Líbano.

Ambas as questões devem ser estritamente separadas. O Hezbollah é responsável por decidir manter as suas armas e, possivelmente, conduzir operações militares independentemente do Estado. Israel tem plena responsabilidade jurídica e moral pelas operações que decide realizar, pelos seus objectivos, pela sua proporcionalidade e pela protecção dos civis.

Mas do ponto de vista estratégico, o resultado para o Líbano é o mesmo: enquanto a causa militar permanecer, o risco de guerra permanece. Infelizmente, as mesmas pessoas pagam o preço.

Os acontecimentos recentes dão uma ilustração terrível. Centenas de milhares de civis do Sul foram deslocados, as comunidades foram evacuadas e destruídas, e a presença militar israelense em posições no Líbano está em situação de confronto.

Quem vive principalmente nestas áreas? Os xiitas libaneses. É aqui que reside o trágico paradoxo.

Uma arma para proteger uma população acaba por expor

O Hezbollah afirmou historicamente que as suas armas protegem o Líbano, especialmente o Sul, contra Israel. Mas uma doutrina militar deve ser julgada sobre seu resultado.

Se uma estratégia sustentável produz mais território exposto ou ocupado, mais aldeias destruídas, mais casas perdidas, mais deslocadas, mais mortas, menos atividade econômica, menos agricultura e menos oportunidades de retorno, então uma pergunta se torna inevitável:

Em que ponto o próprio instrumento de protecção se torna um factor de risco para aqueles que afirma proteger?

Esta não é uma questão teológica. Esta já não é uma questão ideológica. É uma questão de resultado.

O círculo vicioso

A mecânica atual é particularmente perigosa porque são automanutenção.

Hezbollah diz: « Eu não estou devolvendo minhas armas porque Israel ocupa parte do Líbano. »

Israel respondeu: « Eu não retiro completamente porque o Hezbollah mantém suas armas e capacidades militares. »

ocupação → manutenção de armas → manutenção de ameaças → greves → ocupação → justificação para manutenção de armas

O círculo é perfeito. E embora todos justifiquem o seu comportamento pelo outro, nem Tel Aviv nem Teerão são gradualmente destruídos. É o Sul do Líbano.

A Resolução 1701 fornece uma compreensão clara das duas dimensões do problema: visa impedir o reinício das hostilidades, restaurar a autoridade do Estado libanês e garantir o respeito pela soberania e integridade territorial do Líbano.

Mas agora há uma terceira variável: o estado libanês

Ela está a mudar toda a equação.

A pergunta já não é: Hezbollah ou Israel? Deve tornar-se: Hezbollah ou estado libanês?

Pois se o Hezbollah gradualmente entregar suas armas ao Estado e o exército libanês efetivamente exerce o monopólio da força sobre todo o território, a situação muda radicalmente.

monopólio militar do Estado + controlo efectivo do território + ausência de ataques do Líbano = desaparecimento gradual da justificação de segurança israelita

Israel deve então retirar-se do território libanês e respeitar a soberania libanesa. E se ele continuar seus ataques sem uma ameaça militar do Líbano, a responsabilidade política e internacional se tornará muito mais clara e exclusivamente israelense.

É precisamente por isso que o monopólio de armas do Estado é uma arma diplomática infinitamente mais poderosa do que se acredita.

A Resolução 1701 já se baseia nesta lógica: nenhuma arma e nenhuma autoridade no Líbano para além das do Estado, em paralelo com o respeito pela Linha Azul, a soberania libanesa e as obrigações impostas às partes.

Esta é a única equação que poderia quebrar o círculo.

O perigo real é a demografia

Finalmente, há uma dimensão de que falamos muito pouco. Uma comunidade não necessariamente desaparece porque é fisicamente exterminada. Pode gradualmente desaparecer de um território porque seus habitantes não podem mais viver lá.

Imagine mais dez ou quinze anos de ciclos idênticos: guerra, destruição, cessar-fogo, reconstrução parcial, nova guerra, nova evacuação.

O que fará uma família de Bint Jbeil, Khiam, Nabatiyé ou uma aldeia fronteiriça depois de reconstruir sua casa duas ou três vezes? O que fará o jovem graduado? O que fará o lavrador se a terra ficar inacessível? O que farão os pais que não querem mais criar seus filhos sob drones e bombardeios?

Vão-se embora. Primeiro para outras partes do Líbano. Então, para aqueles que podem, no estrangeiro.

O perigo final não é, portanto, apenas militar. É territorial, económico e demográfico.

Uma região que é continuamente transformada em um campo de batalha eventualmente perde seus habitantes. Assim, a persistência de uma estratégia militar para defender a comunidade xiita poderia, paradoxalmente, tornar-se uma das maiores ameaças às suas raízes históricas no Sul do Líbano e no Bekaa.

A resistência deve mudar hoje

Resistir hoje não significa mais reter mísseis indefinidamente. Resistir deve significar permanecer em suas terras.

Reconstruir Nabatiyah. Cultive o Sul. Tragam as famílias de volta. Criação de empresas. Construir escolas. Certifiquem-se de que as crianças possam viver em Khiam, Bint Jbeil ou Tyre sem terem de ir a todas as novas guerras.

E acima de tudo, reconstruir um Estado suficientemente forte para que nenhum poder estrangeiro — Israel, Irã ou qualquer outro — possa decidir a guerra e a paz no lugar dos libaneses.

Por conseguinte, o Hezbollah tem de responder a uma questão muito mais séria do que a de saber se pode manter as suas armas.

Para que servem estas armas se, ao querermos preservá-las, acabamos por perder a terra e os homens que deviam proteger?

Porque a aritmética se torna implacável:

nenhum monopólio estatal sobre armas = soberania incompleta

soberania incompleta = possível confronto permanente

confronto permanente = destruição repetida

destruição repetida = deslocamento sustentável

deslocamento sustentável = desenraizamento

A escolha histórica que se apresenta ao Hezbollah talvez não seja mais entre resistência e rendição. É entre duas concepções radicalmente diferentes de resistência: preservar suas armas, correndo o risco de perder gradualmente seu território humano; ou entregar armas ao Estado para salvar a terra, reconstruir as aldeias e permitir que os xiitas do Líbano continuem a viver lá.

Uma arma nunca é um fim em si mesma. Só faz sentido se proteger uma população.

Quando sua conservação acaba contribuindo para a destruição dessa população, a coragem não é mais necessariamente mantê-la.

A coragem pode ser colocá-la de volta.

Bernard Jabre

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