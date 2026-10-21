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As múmias do Vale Sagrado de Qadisha

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As múmias do santo vale de Qadisha, refúgio cristão desde o século VII, o Vale de Qadisha abriga o mosteiro de Qannoubin, sede do patriarcado maronita de 1440 a 1823. A cripta dele mantém..

Les momies de la vallée sainte de Qadisha 🇱🇧
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As múmias do Vale Sagrado de Qadisha

Refúgio cristão desde o século VII, o Vale de Qadisha abriga o Mosteiro de Qannoubine, sede do Patriarcado Maronita de 1440 a 1823. Sua cripta preserva 17 patriarcas mumificados. Em 1990, 8 múmias maronitas do século XIII foram descobertas, agora expostas no Museu Nacional de Beirute. Classificado UNESCO desde 1998.

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