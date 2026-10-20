20 octobre 2026
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Túmulo de Tiro: afrescos antigos do Líbano

Libnanews
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Túmulo de Tiro: afrescos antigos do Líbano

La Tombe de Tyr : fresques antiques du Liban 🇱🇧
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Túmulo de Tiro: afrescos antigos do Líbano

Descoberto em 1937, este túmulo do século II d.C. contém afrescos inspirados na mitologia grega: o rapto de Proserpina por Plutão, Alceste trazido do inferno por Héracles, o castigo de Tantalus… Restaurado graças à cooperação italiano-libanês, é agora uma peça importante do Museu Nacional de Beirute.

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Newsdesk Libnanews - translated by IATodos os seus artigos →

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