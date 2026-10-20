Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.
Túmulo de Tiro: afrescos antigos do Líbano
Descoberto em 1937, este túmulo do século II d.C. contém afrescos inspirados na mitologia grega: o rapto de Proserpina por Plutão, Alceste trazido do inferno por Héracles, o castigo de Tantalus… Restaurado graças à cooperação italiano-libanês, é agora uma peça importante do Museu Nacional de Beirute.
Comentários