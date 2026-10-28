O Emir Abdelkader, resistidor e salvador dos cristãos

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Emir Abdelkader, resistor e salvador dos cristãos
Chefe da resistência argelina, preso e depois libertado por Napoleão III, Emir Abdelkader mudou-se para Damasco em 1855. Em 1860, quando os massacres atingiram os cristãos em Damasco e no Monte Líbano, ele armou seus homens e salvou milhares de vidas abrindo seus próprios palácios. Filósofo e Sufi, seu gesto lhe valeu reconhecimento global.
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