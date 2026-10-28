28 octobre 2026
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O Emir Abdelkader, resistidor e salvador dos cristãos

Libnanews
· 1 min de leitura · 3 vues

Emir Abdelkader, resistidor e salvador dos cristãos, líder da resistência argelina, preso e depois libertado por Napoleão III, Emir Abdelkader mudou-se para Damasco em 1855. Em 1860, os massacres atingiram os cristãos..

L’Émir Abdelkader, résistant et sauveur des chrétiens 🇱🇧
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Emir Abdelkader, resistor e salvador dos cristãos

Chefe da resistência argelina, preso e depois libertado por Napoleão III, Emir Abdelkader mudou-se para Damasco em 1855. Em 1860, quando os massacres atingiram os cristãos em Damasco e no Monte Líbano, ele armou seus homens e salvou milhares de vidas abrindo seus próprios palácios. Filósofo e Sufi, seu gesto lhe valeu reconhecimento global.

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Newsdesk Libnanews - translated by IATodos os seus artigos →

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