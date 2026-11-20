O acordo anunciado em 2 de novembro pela Infineon e Qualcomm diz respeito a um subsistema para calculadoras de carros centrais. Um microcontrolador AURIX e componentes de energia completam a plataforma Snapdragon Ride. Seu papel difere do do chip principal: monitorar o sistema e coordenar os mecanismos de segurança. Esta arquitectura de referência facilita a integração, mas não prova que um veículo completo tenha sido validado. Nenhum fabricante de clientes, modelo de negócio ou volume de produção é especificado no comunicado de imprensa.

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Um chip mais rápido permite que um carro processe mais imagens e dados, mas não resolve o problema de segurança sozinho. O acordo anunciado em 2 de novembro entre Infineon e Qualcomm destaca outra necessidade: monitorar a calculadora central e manter funções previsíveis em caso de anomalia.

Ambos os grupos anunciaram um acordo tecnológico para definir um subsistema de microcontrolador para plataformas de referência Snapdragon Ride. É um conjunto de componentes e software para fabricantes e seus fabricantes de equipamentos. O anúncio do Infineon não nomeia um modelo serial que já integraria este conjunto.

Infineon distingue cálculo e monitorização

A calculadora principal pode lidar com grandes volumes de dados, tais como os produzidos por sensores para dispositivos de condução. Infineon descreve em torno deste chip principal um microcontrolador encarregado de monitorar o estado do sistema e coordenar os mecanismos de segurança. Os dois elementos não satisfazem a mesma necessidade: um favorece a capacidade informática, o outro favorece o cumprimento dos prazos de resposta esperados.

Esta distinção é de interesse para os fabricantes que agrupam mais funções em um computador. O tratamento dos dados de condução, a visualização no habitáculo e a monitorização do sistema não têm as mesmas consequências quando interrompidos. Um defeito numa função de conforto não deve ser tratado como um defeito numa função crítica. A arquitectura deve permitir separar as responsabilidades e definir a reacção do veículo.

O subsistema baseia-se na família de microcontroladores AURIX. Os circuitos OPTIREG fornecem gestão de energia. O software associado pré-integra funções de firmware e monitoramento do microcontrolador adaptadas às plataformas Qualcomm. Esta divisão especifica as responsabilidades dos componentes sem demonstrar a segurança de um veículo completo.

Um desenho de referência não é um veículo validado

Ambas as empresas querem facilitar parte do trabalho de integração. Infineon indica fornecer, além do microcontrolador, potência, memória e componentes de gerenciamento de conectividade. Um pacote de software facilita a cooperação com a plataforma Qualcomm. É uma base para o desenvolvimento. A validação de um modelo seriado deve ainda ter em conta a integração escolhida pelo fabricante e as condições de utilização.

Um chip, um subsistema e uma função de ajuda à condução não são válidos ao mesmo nível. Uma plataforma pode suportar uma função sem todos os veículos que a utilizam. A operação real também depende dos outros componentes, software e situações em que o fabricante planeja permitir a função.

O acordo foi apresentado sobre a abordagem da exposição electrónica de Munique, realizada de 10 a 13 de Novembro. O anúncio não especifica nenhum fabricante do cliente, volume de produção ou data de comercialização de um veículo. O próximo sinal de uma mudança para a série seria um anúncio que combina tecnologia com um modelo específico e indica as condições em que suas funções serão propostas.

Fotografia: Mucber, sede do Campeão, 30 de maio de 2020. Foto inteiro redimensionado e revestimento Libnanews; fotografia e composição sob CC BY-SA 4.0.

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