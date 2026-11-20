Em Trípoli, Bilal Erdoğan conheceu Salma al-Sibai, descendente da quarta geração de Abdülhamid II, durante sua turnê no Líbano de 12 a 14 de novembro de 2026. Da torre do relógio do quadrado al-Tall ao convento velho do mevlevis derviches, a visita destacou restaurações já concluídas. No dia seguinte, no Grand Sérail, as discussões incidiram sobre educação, cultura e laços acadêmicos, sem acordo ou calendário anunciado. A visita a Trípoli reuniu também líderes religiosos muçulmanos e cristãos.

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Retorno à visita de 12 a 14 de novembro de 2026.Em Trípoli, Bilal Erdoğan conheceu Salma al-Sibai, descendente do sultão Abdülhamid II, e visitou dois edifícios restaurados com o apoio da Turquia. A fase de 13 de Novembro deu um rosto às relações culturais que o filho do Presidente turco veio discutir com as autoridades libanesas.

Em Trípoli, Bilal Erdoğan encontra Salma al-Sibai

Na sexta-feira, 13 de novembro, Bilal Erdoğan visitou Salma al-Sibai, que vive em Trípoli, no norte do Líbano. Desceu à quarta geração do sultão otomano Abdülhamid II, que governou de 1876 a 1909. A reunião precedeu, de acordo com um relatório no local, uma parada na torre do relógio de al-Tall Square, que leva o nome do Sultão.

Salma al-Sibai já havia contado uma história familiar em Trípoli em 2015, que não é uma mera lembrança do palácio. Ela mencionou as dificuldades dos membros da dinastia que foram para o exílio após 1924. Sua família se lembrou de parentes que tinham ganhado a vida em Paris como taxistas ou portefaix. Ela também guardou um presente de casamento de uma neta do Sultão. Estas memórias iluminam o significado do encontro: em Trípoli, a memória otomana é lida em edifícios, mas também é transmitida a famílias cuja trajetória passa por vários países.

Um relógio restaurado e um antigo convento tornaram-se um centro cultural

Na praça al-Tall, a Torre Hamidiye é um exemplo concreto de cooperação patrimonial. As autoridades otomanas haviam oferecido em Trípoli para marcar o vigésimo quinto aniversário da adesão de Abdülhamid II ao trono. Construído no início do século XX, perdeu parte do seu mecanismo durante a Guerra do Líbano. Um relógio de substituição foi instalado em 1990. A Agência Turca de Cooperação e Coordenação, TìKA, anunciou a conclusão da restauração da torre em 2016. Por conseguinte, o sítio não remonta à visita de Bilal Erdoğan.

Ele também foi para o antigo convento do mevlevis derviches perto do rio Abu Ali. O edifício, fundado no início do século XVII, tinha sofrido inundações e guerra. TìKA completou reformas em 2024, quando Trípoli era capital árabe da cultura. Segundo a agência, o local foi entregue ao seu administrador como centro cultural e juvenil. Esta é uma diferença importante com o relógio: o local de construção não só pretendia preservar um edifício, mas também dar-lhe uso.

Na Mesquita al-Mansouri, uma troca além do patrimônio

Na grande mesquita al-Mansouri, Tripoli Mufti, Sheikh Mohammad Imam, recebeu o visitante. O arcebispo maronita Youssef Sueif e o arcebispo greco-ortodoxo Ephrem Kyriakos também participaram de um encontro no local. Erdoğan visitou o quarto onde guardava um cabelo atribuído ao profeta Maomé. A tradição local combina o dom desta relíquia com Abdülhamid II.

Em sua intervenção na mesquita, Bilal Erdoğan pediu laços mais estreitos entre Líbano, Síria e Turquia. Foi uma declaração do visitante, não um anúncio de um acordo entre os três estados. O palco foi ampliado no dia seguinte em Akkar: a delegação passou por Halba, depois pelas aldeias de Kaouachra e Aidamoun, onde vivem as comunidades turcas. Em Kaouachra, uma associação turca entregou materiais de ajuda ao município. A entrega foi separada das vias de cooperação mencionadas em Beirute.

Em Beirute, educação e cultura no programa

Bilal Erdoğan preside ao Conselho de Administração da Fundação turca Žlim Yayma. Foi nessa qualidade que o Grande Serail apresentou, ao mesmo tempo em que especificava que tinha transmitido a Nawaf Salam as saudações de seu pai, o presidente Recep Tayyip Erdoğan. A presença do embaixador turco, Murat Lütem, na delegação do Norte deu à visita uma dimensão diplomática. No entanto, ela não fez do filho do presidente um membro do governo turco.

Os contatos começaram em 12 de novembro em Beirute, incluindo uma entrevista com o presidente Joseph Aoun em Baabda. No Instituto Yunus Emre, Bilal Erdoğan abriu uma exposição sobre arco e flecha tradicional e conheceu estudantes que aprendem turco. Os académicos libaneses participaram nas discussões. O instituto já ensina a língua em Beirute: novamente, a visita destacou uma atividade existente, em vez de um novo programa.

No sábado, 14 de novembro, Nawaf Salam recebeu Bilal Erdoğan e o presidente do Instituto Yunus Emre, Selim Argun. O relatório da Grande Sérail menciona o ensino, a cultura, os intercâmbios universitários e as iniciativas sociais. Não menciona um acordo assinado, um orçamento ou um calendário de execução. Em Trípoli, as conquistas que a delegação tinha sido capaz de visitar remontam a projetos anteriores. O relatório de 14 de Novembro não especifica quais os projectos que virão a seguir.

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