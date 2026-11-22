O Ministério dos Transportes e a Autoridade da Aviação Civil anunciam o início dos testes técnicos em Qlayaat, Akkar. Os voos de inspeção adicionais permanecem condicionados após a conclusão do trabalho de pista. O lançamento não confirma a descolagem e não define uma nova programação para voos comerciais. Desde 10 de Novembro, a Presidência do Conselho avançou em 14 de Dezembro para um serviço regular. As autoridades não dão essa data no texto de domingo.

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O Ministério Libanês de Obras Públicas e Transportes e a Autoridade Geral da Aviação Civil anunciaram domingo, 22 de novembro, o início de operações de calibração e testes técnicos no aeroporto René-Muawad em Qlayaat, Akkar. O comunicado de imprensa indica que os voos de inspecção adicionais devem seguir a conclusão do trabalho de pista e a conclusão das condições de segurança. Ele não confirma nenhuma descolagem específica neste domingo.

Em Qlayaat, os controlos começam com ajudas de aterragem

Os controlos abrangem auxílios visuais e sistemas de navegação, procedimentos de aproximação e aterragem e gestão do tráfego aéreo em torno do aeroporto. Entre os equipamentos mencionados está o sistema de luz que informa o piloto em sua inclinação de aproximação. A verificação do seu funcionamento faz parte da preparação da plataforma; Isto não é válido para permitir voos regulares.

O Ministério e a Autoridade da Aviação Civil apresentam esta fase como a transição do planejamento para a execução técnica. Afirmam aplicar as normas da Organização da Aviação Civil Internacional para a concepção e operação de aeródromos. A libertação não fornece os resultados das auditorias, nem especifica a duração do trabalho de pista ou a data dos próximos voos de inspecção.

As datas anunciadas pelo governo permanecem separadas

A Presidência do Conselho tinha escolhido 22 de Novembro para lançar os voos-piloto. A data corresponde ao festival da independência e ao aniversário do assassinato de René Moawad, cujo nome o aeroporto leva. O 22o comunicado confirma o início da fase técnica, mas não diz que um dos voos previstos decolou. Nem diz que uma partida anunciada foi cancelada.

14 de Dezembro é a data prevista pela Presidência do Conselho em 10 de Novembro para o início de ligações comerciais regulares. As autoridades da aviação civil e o Ministério não o devolvem no seu comunicado de domingo. Este silêncio não confirma a retenção da data ou um adiamento. A programação já havia mudado desde outubro, quando 15 de novembro foi mencionado para um primeiro voo comercial.

Nenhum bilhete ainda confirmado para venda

A Mada Airways apresentou em 15 de Novembro um projecto de sete rotas de ida e volta por semana com o Cairo, Istambul e Amã. A empresa pretendia abrir reservas em 1o de dezembro, sob reserva das aprovações necessárias. Este programa de serviço e data de reserva são intenções anunciadas pela empresa, não bilhetes oferecidos para venda ou voos confirmados pela autoridade.

A Qlayaat já organizou um voo especial de Beirute em 6 de Junho, durante o lançamento do projecto de reabilitação, com uma delegação liderada pelo Primeiro-Ministro Nawaf Salam. Este precedente não marcou a retomada de uma ligação regular. Os próximos passos anunciados no domingo são a conclusão do trabalho de pista e voos de inspeção adicionais; A abertura das reservas continua a ser um marco a ser verificado separadamente.

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