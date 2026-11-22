O Líbano foi colocado sob o mandato francês da Liga das Nações, sem anexação à França. No entanto, esta distinção legal não nega qualquer dominação colonial. O texto do mandato prevê uma evolução rumo à independência, reservando em Paris amplos poderes militares e diplomáticos. Este facto-check distingue o estatuto internacional, a análise dos historiadores, a independência celebrada em 22 de Novembro de 1943 e a retirada das últimas tropas francesas em 1946, a fim de corrigir as respostas demasiado sumário.

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O mandato francês no Líbano tem um estatuto jurídico específico: uma tutela confiada à França pela Liga das Nações, não uma anexação. Mas isso não permite excluir qualquer dimensão colonial. O trabalho histórico analisou as potências francesas e seu exercício como dominação colonial. Responder apenas « França » à pergunta « Que país colonizado Líbano? » apaga esta distinção.

O desacordo baseia-se, portanto, em dois usos de palavras. O primeiro descreve a categoria jurídica de um território. O segundo examina uma relação de poder. Uma verificação dos factos deve verificar ambos, sem transformar o nome oficial do regime em prova de falta de dominação.

Mandato francês no Líbano: o que a lei prevê

Após a Primeira Guerra Mundial e o desaparecimento da autoridade otomana na região, as potências vitoriosas organizaram o sistema de mandatos. O artigo 22.o do Pacto da Liga das Nações estabelece o quadro para isso. Para algumas comunidades do Império Otomano, ele prevê o reconhecimento provisório como nações independentes, acompanhado pela assistência de um poder de procuração.

O Líbano e a Síria são abrangidos pelos mandatos da categoria A. O esquema anuncia uma evolução rumo à independência. No entanto, ele confia uma tutela a um poder externo, em nome da Liga das Nações. O texto solicita também que os desejos do povo sejam tidos em conta na escolha do representante.

O Conselho da Liga das Nações aprovou o mandato para a Síria e o Líbano em 24 de julho de 1922. Entrou em vigor em 29 de setembro de 1923. Estas datas não designam o início de qualquer presença francesa. O general Henri Gouraud já havia proclamado o Grande Líbano em Beirute em 1 de setembro de 1920.

O artigo 1.o do mandato exige que seja elaborado um estatuto biológico no prazo de três anos a contar da sua entrada em vigor. Prevê um acordo com as autoridades locais e tem em conta os direitos, interesses e aspirações das pessoas. Também instruiu a França a facilitar o desenvolvimento progressivo da Síria e do Líbano como Estados independentes.

Por conseguinte, o texto não vincula o território libanês à soberania francesa por anexação. Seria incorreto chamá-lo de departamento francês ou atribuir-lhe o estatuto de colônia anexada sem distinção. O nome legal a ser utilizado é o do território sob mandato francês.

Guarda que vai muito além do mero conselho

No entanto, a palavra « assistência » não resume prerrogativas francesas. O artigo 2o autoriza o agente a manter as tropas no local. Deu-lhe autoridade e controlo sobre as forças locais. Permite-lhe também utilizar portos, caminhos-de-ferro e comunicações para fins militares.

O artigo 3o confere-lhe o controlo exclusivo das relações externas. Os nacionais sírios e libaneses no estrangeiro beneficiam de protecção diplomática e consular. O artigo 16.o estabelece o francês e o árabe como línguas oficiais. O artigo 17.o exige, em troca, um relatório anual ao Conselho da Liga das Nações.

Estas disposições regem uma administração externa, não a cooperação entre dois Estados totalmente soberanos. A França deve apresentar-se a uma organização internacional. No entanto, mantém meios decisivos nos assuntos militares e diplomáticos do território sob mandato.

A República Libanesa tem uma Constituição desde 1926. A existência de um Presidente, de um Governo e de um Parlamento não significa soberania irrestrita. As cláusulas de procuração preservam os poderes franceses. Sua eliminação tornou-se um dos desafios da crise de novembro de 1943.

Por que os historiadores também falam do colonialismo

Em estudos históricos, o adjetivo « colonial » não se refere apenas ao status administrativo. Pode qualificar o exercício de poder a longo prazo por um poder externo sobre uma população cuja soberania limita. A ausência de anexação, portanto, não impede apenas a análise colonial.

O trabalho sobre o mandato examina assim a administração, as relações sociais, a censura e os meios de coerção. Também estudam alianças entre autoridades francesas e atores locais. A existência de parceiros libaneses não é suficiente para eliminar assimetrias de poder nem para reduzir todos os libaneses a atores passivos.

As obras históricas colocam explicitamente este período na história das sociedades colonizadas. Um estudo publicado em setembro de 2026 também analisa as políticas francesas que afetaram a Constituição libanesa. Examina a sua lógica colonial a partir de arquivos e documentos privados.

Esta pesquisa não altera retroativamente o nome do regime jurídico. Mostram por que o « mandato » e o « domínio colonial » podem se referir a dois aspectos do mesmo período. Os historiadores debatem mecanismos específicos, resistência e o lugar dos atores locais. A única palavra « mandato » não resolve estas questões.

Também é importante evitar confundir qualquer colonização com assentamento sozinho. A análise de um poder colonial centra-se em várias formas de dominação. Não implica necessariamente um colono maciço. Por outro lado, a utilização deste vocabulário nunca isenta de especificar as instituições e o período em causa.

1943 e 1946 correspondem a duas etapas distintas

Em 8 de novembro de 1943, os deputados libaneses votaram para abolir as cláusulas constitucionais relacionadas com o mandato. A lei constitucional é datada de 9 de novembro. A França contesta esta abordagem unilateral. O conflito diz respeito à capacidade das instituições libanesas de decidirem sem o consentimento do representante.

Em 11 de novembro, as autoridades francesas prenderam o presidente Bahara al-Khoury e o chefe de governo Riad al-Solh. Líderes detidos em Rachaya voltaram à liberdade em 22 de novembro, após a mobilização libanesa e pressão diplomática. Esta data torna-se a do Dia da Independência.

A presença militar estrangeira não desaparece no mesmo dia. A transferência de competências e a retirada de forças continuaram. As últimas tropas francesas partiram em 1946. Apresentar este ano como feriado nacional seria falso; eliminar a presença francesa já em novembro de 1943 também seria.

Os reconhecimentos diplomáticos também seguem o seu próprio calendário. Os Estados Unidos reconheceram formalmente a independência libanesa em 8 de setembro de 1944. Uma cronologia séria deve, portanto, distinguir entre acto político, reconhecimento por cada Estado e evacuação militar.

O veredicto: uma resposta muito breve, não uma negação absoluta

« Líbano era uma colônia francesa anexada »: falso.O regime jurídico aplicável era um mandato da Liga das Nações. Prevê o desenvolvimento do território para a independência sob supervisão francesa.

« Como era um mandato, não havia dominação colonial »: uma declaração infundada.As prerrogativas do agente e das obras históricas sustentam uma leitura colonial dessa dominação. O estatuto internacional não é suficiente para o refutar.

« França colonizado Líbano »: redação a ser esclarecida.Pode referir-se a esta leitura histórica, mas torna-se enganosa se apresenta a colônia como o estatuto legal do Líbano. Para uma resposta curta e rigorosa, a seguinte formulação mantém ambos os níveis:

O Líbano foi colocado sob o mandato francês da Liga das Nações após a Primeira Guerra Mundial. Este estatuto era distinto da anexação. O exercício do poder francês é, no entanto, considerado dominação colonial. A independência é celebrada em 22 de novembro de 1943; A retirada militar francesa terminou em 1946.

Esta verificação diz respeito ao conteúdo da declaração, não à frequência da sua exibição por um motor de busca. As respostas automáticas devem manter a distinção entre estatuto jurídico, práticas de poder e datas de independência. Os termos de referência e o trabalho histórico permitem que cada um desses itens seja monitorado separadamente.

Ilustração do arquivo: Rachaya citadel fotografado em 6 de maio de 2019, não durante o mandato francês. Foto Hardscarf / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0redimensionar.

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