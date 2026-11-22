Na sexta-feira, 20 de novembro, o Tribunal Administrativo de Nantes suspendeu a autorização de construção e a autorização ambiental do centro de detenção administrativa planejado em Carquefou, nordeste de Nantes. O Tribunal de Primeira Instância considera que o projecto de 140 lugares deveria ter sido objecto de uma avaliação de impacto. Por outro lado, recusou-se a suspender a ordem que descrevia o projecto como de interesse geral.
As três ordens distinguem a decisão de proceder a um projecto público das autorizações necessárias à sua execução. A classificação de interesse geral de 4 de fevereiro de 2026 permanece em vigor. Mas não substitui a autorização emitida pelo Prefeito do Loire-Atlantique em 18 de agosto, nem a autorização ambiental de 1 de setembro. Estas duas decisões já não podem servir de base para o trabalho enquanto a sua suspensão se aplicar.
Centro de detenção de Carquefou planeado numa zona húmida
A licença diz respeito a terrenos propriedade do Estado, rue de la Mainguais. O centro, apresentado no processo como centro de detenção de Nantes, incluiria um anexo judicial. A ordem que examina o número de licença da área do chão em 5,789 metros quadrados e prevê 173 lugares de estacionamento. Um centro de detenção é um local fechado onde as pessoas sujeitas a afastamento podem ser mantidas na pendência da execução. Isto não é uma instituição penal.
O juiz observou que o projeto resultou na remoção de quase dois hectares de zonas húmidas. O arquivo também prevê o desaparecimento de cerca de dois hectares de carvalho e arbusto florestal. O juiz considerou que a florestação foi usada como habitat para várias dezenas de espécies animais protegidas, incluindo 21 espécies de aves. Estas conclusões dizem respeito aos efeitos do projecto, não a uma avaliação da destruição já observada no local.
O tribunal observa duas razões pelas quais o projeto estava sujeito a um pré-screening: o desmatamento planejado para mudar o uso do solo e a extensão do estacionamento. O juiz considera que os locais não são privados, mesmo quando seu acesso é controlado. Em seguida, examina os efeitos concretos do trabalho. Tendo em conta o seu âmbito de aplicação e o ambiente circundante, considera necessário proceder a uma avaliação ambiental global, incluindo uma avaliação de impacto.
Houve uma consulta, mas não o estudo necessário
A prefeitura realizou uma consulta eletrônica de 23 de abril a 23 de julho. O processo submetido ao público incluiu um estudo de impacto ambiental, que o juiz observou. Todavia, distingue este documento da avaliação de impacto exigida para o projecto, tal como lhe foi apresentado. Nem a consulta nem o estudo de impacto isentam esta avaliação quando a natureza e extensão dos efeitos a tornam obrigatória.
O Prefeito tinha enviado o assunto à Autoridade Ambiental em 6 de outubro, quando os recursos já estavam em curso, para determinar se o estudo deveria ser realizado. A partir de 20 de Novembro, o decreto estabelece que não foi tomada qualquer decisão de isenção. Por conseguinte, o juiz avaliou-se, nesta fase do processo, se a ausência de uma avaliação de impacto justificava a suspensão de ambas as autorizações. Considerou esse o caso.
O pátio suspenso, o litígio continua
Várias associações e sindicatos interpuseram recurso, incluindo a Association des riparians et amis de la Beaujoire. O tribunal reconhece interesse em desafiar a autorização e autorização ambiental. Na secção separada consagrada ao interesse geral, o juiz não considerou qualquer meio de criar, nesta fase, uma séria dúvida quanto à legalidade do decreto de 4 de Fevereiro. Esta rejeição não prejudica a decisão do tribunal sobre os méritos.
A Portaria Ambiental estabelece que sua suspensão resulta na interrupção das operações físicas que estariam em andamento com base na Ordem de 1 de setembro. O juiz não emitiu uma injunção adicional, uma vez que considerou essa consequência inerente à suspensão. Isto não estabelece o que o trabalho realmente começou ou a data de um desligamento de material. O tribunal especifica que as decisões podem ser interpostas ao Conselho de Estado no prazo de 15 dias. Os recursos de anulação permanecem pendentes em Nantes.
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