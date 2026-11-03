Intermediários: Justiça dificulta listas de eleitores

A juíza federal Tanya Chutkan reteve uma política de transmissão de listas de eleitores apresentadas como não-cidadãos nas vésperas das provas. Em um processo separado, o nono circuito iniciou uma revisão de treinamento estendida e cancelou a suspensão obtida por Washington. Essas decisões não devem ser confundidas com a já oposta da Suprema Corte à administração Trump na Califórnia. Um terceiro tribunal requer salvaguardas específicas sobre observadores federais destacados durante as eleições de 3 de novembro.

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Na véspera das provas, um juiz federal bloqueou uma política de transmissão de listas de eleitores apresentados como não cidadãos. A decisão de Tanya Chutkan, emitida em 2 de novembro em Washington, coloca um novo freio na administração Trump. Em outro processo, uma estadia obtida por Washington foi cancelada após uma revisão prolongada do treinamento foi iniciada. Estas decisões separadas não alteram as condições de cidadania para votar ou o resultado de um voto ainda a ser eleito.

Nova protecção dos dados eleitorais

O juiz Chutkan concedeu uma liminar preliminar e suspendeu a política de transmissão de dados contestada. O caso diz respeito aos Departamentos de Justiça e Segurança Interna. Trata-se do envio às autoridades eleitorais de listas que identifiquem pessoas como não cidadãos que podem estar inscritas nas listas eleitorais.

O pedido de emergência veio da Liga dos Cidadãos Unidos da América Latina, conhecida como LULAC, e do Centro de Informação de Privacidade Eletrônico, ou EPIC. Essas organizações desafiam o cumprimento da Lei de Privacidade, que regula o uso e divulgação de dados pessoais pelo governo federal.

A decisão não encerra o julgamento. Nesta fase, Chutkan estima as condições para a proteção provisória. Seu raciocínio enfatiza o risco de erros nos dados e suas consequências para os cidadãos legalmente registrados. A identificação incorreta pode causar um desafio ao boletim informativo ou desencorajar a participação.

O juiz também observa o perigo de maior confusão entre eleitores e autoridades locais. Considera que a protecção dos processos eleitorais existentes justifica a intervenção do tribunal. Esta análise não significa que alguém de uma lista federal seria necessariamente um cidadão. Também não transforma as suspeitas da administração em provas de voto ilegal.

Uma estadia suspensa, uma revisão de formação alargada

Em 2 de Novembro, foram tomadas duas decisões sucessivas. Um painel de três juízes do nono circuito tinha inicialmente suspenso a proteção concedida aos sindicatos e associações pela Justiça Trina Thompson.

Mas a maioria dos juízes ativos não disputados então votou a favor da revisão deste caso na formação estendida, conhecida como « em banco ». A ordem assinada por Mary Murguia anulou expressamente a decisão do painel. Por conseguinte, a suspensão concedida à administração deixa de poder ser apresentada como a última decisão do tribunal.

A proteção inicial incluiu pedidos de votação separada e ameaças de acusação de funcionários eleitorais. O painel questionou a possibilidade de intentar acções privadas contra o executivo ao abrigo da secção 11, alínea b), da Lei dos Direitos de Votação.

O início do reexame ainda não constitui uma paragem definitiva da formação alargada nesta matéria. O caso permanece separado do de Chutkan e da recusa da Suprema Corte de impor à Califórnia a retirada de votos disputados.

Intermediários: Observadores federais sob controlo judicial

Uma terceira decisão diz respeito ao controlo dos postos de voto. Em um caso iniciado pela NAACP, o juiz Reggie Walton recusou uma medida de emergência em 2 de novembro, sem encerrar a possibilidade de um novo pedido. Depende de garantias governamentais, mas também impõe condições: observadores administrativos, desarmados, sem uniformes ou poderes de detenção.

No entanto, Walton requer um relatório preciso. A administração deve explicar como verificou que nenhum participante no programa de observação do Departamento de Justiça é um agente da lei com o poder de prender pessoas.

A ordem fixa 3 de novembro às 7 horas em Washington, D.C., em 12 UTC, o prazo para apresentação deste relatório. O tribunal tenciona responder rapidamente se os queixosos denunciarem uma violação dos compromissos do governo durante a votação.

Capa: Tribunal Federal E. Barrett Prettyman em Washington, atrás do Memorial George Meade, arquivo de 17 de maio de 2007. Foto:Jorfer / Wikimedia Commons, domínio público (PD-self). Boxe e vestir Libnanews. Este visual não representa o Supremo Tribunal ou uma audiência de novembro de 2026.

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