Um cuidador morreu quando confrontos atingiram o centro de saúde Niono em Mali em 21 de novembro. Médecins sans frontières afirma que os cuidados intensivos estão fora de serviço e 26 feridos foram tratados. O centro continua a tratar pacientes em alguns serviços.

7

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Um cuidador foi morto em 21 de novembro em Niono, Mali central, quando os confrontos atingiram o centro de saúde de referência. Em comunicado emitido segunda-feira, 23 de novembro, Médicos sem fronteiras afirma que a UTI não está mais funcionando. No entanto, o restante da unidade não fecha: os pacientes continuam a receber cuidados.

Em Niono, cuidados intensivos fora de serviço

O MSF trabalha nessa instituição com as equipes do Ministério da Saúde do Mali. Segundo a organização, dois outros cuidadores, dois cuidadores acompanhantes e uma criança com menos de cinco anos de idade foram feridos dentro do centro. O MSF não especifica o empregador do funcionário médico que morreu.

As equipes da ONG e do Ministério trataram 26 feridos apesar dos danos. Este número corresponde às pessoas em cuidados: o comunicado de imprensa não corresponde ao balanço das pessoas lesadas no estabelecimento. Um paciente que se recuperava da cirurgia foi gravemente ferido. Após estabilização, foi transferido para o Hospital Regional de Ségou.

Os danos tornam parte do centro inutilizável. Além da perda de cuidados intensivos, o MSF relata danos em outros serviços e no sistema de armazenamento de água. A organização não fornece uma data para a reintrodução da unidade em serviço nem um saldo custeado da diminuição da capacidade de todo o centro.

Três crianças tratadas após um incidente separado

No mesmo dia, as equipes de MSF em Niafunké, no norte do país, trataram três crianças entre 7 e 11. A organização informa que foram feridos num ataque na aldeia de Arabbe. Este episódio é distinto dos confrontos de Niono.

Em seu depoimento, o MSF exigiu a proteção das estruturas de saúde, suas equipes e pacientes. A organização não atribui os danos a um actor específico no centro de Niono e não decide sobre a natureza intencional dos danos ao edifício.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews