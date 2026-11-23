Um cuidador foi morto em 21 de novembro em Niono, Mali central, quando os confrontos atingiram o centro de saúde de referência. Em comunicado emitido segunda-feira, 23 de novembro, Médicos sem fronteiras afirma que a UTI não está mais funcionando. No entanto, o restante da unidade não fecha: os pacientes continuam a receber cuidados.
Em Niono, cuidados intensivos fora de serviço
O MSF trabalha nessa instituição com as equipes do Ministério da Saúde do Mali. Segundo a organização, dois outros cuidadores, dois cuidadores acompanhantes e uma criança com menos de cinco anos de idade foram feridos dentro do centro. O MSF não especifica o empregador do funcionário médico que morreu.
As equipes da ONG e do Ministério trataram 26 feridos apesar dos danos. Este número corresponde às pessoas em cuidados: o comunicado de imprensa não corresponde ao balanço das pessoas lesadas no estabelecimento. Um paciente que se recuperava da cirurgia foi gravemente ferido. Após estabilização, foi transferido para o Hospital Regional de Ségou.
Os danos tornam parte do centro inutilizável. Além da perda de cuidados intensivos, o MSF relata danos em outros serviços e no sistema de armazenamento de água. A organização não fornece uma data para a reintrodução da unidade em serviço nem um saldo custeado da diminuição da capacidade de todo o centro.
Três crianças tratadas após um incidente separado
No mesmo dia, as equipes de MSF em Niafunké, no norte do país, trataram três crianças entre 7 e 11. A organização informa que foram feridos num ataque na aldeia de Arabbe. Este episódio é distinto dos confrontos de Niono.
Em seu depoimento, o MSF exigiu a proteção das estruturas de saúde, suas equipes e pacientes. A organização não atribui os danos a um actor específico no centro de Niono e não decide sobre a natureza intencional dos danos ao edifício.
Comentários