O advogado Mostafa Nili afirma que a sentença de açoitamento contra o cantor iraniano Parastoo Ahmadi e quatro membros da equipe foi aplicada em 23 de novembro em Qom. Ele segue um show transmitido on-line em dezembro de 2024, durante o qual o cantor cantou sem o véu obrigatório.

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A sentença de açoitamento pronunciada contra o cantor iraniano Parastoo Ahmadi e quatro pessoas que participaram da produção de seu concerto foi aplicada segunda-feira, 23 de novembro em Qom, anunciou o advogado Mostafa Nili. Ele relatou que cada um recebeu 74 chicotadas. O concerto, transmitido on-line em dezembro de 2024, levou a processos judiciais após o cantor s.

Uma sentença já proferida e confirmada no recurso

O desenvolvimento de 23 de Novembro diz respeito à aplicação da sentença, e não a um novo julgamento. Segundo o Centro de Direitos Humanos no Irã, em junho de 2026, o Tribunal Penal de Qom condenou o cantor e oito membros da equipe de produção ou músicos. O Tribunal de Recurso confirmou as sentenças proferidas no final de Setembro. O Centro informou igualmente sobre dois anos de proibição de viajar para o estrangeiro e de actividades artísticas.

A história de Mostafa Nili cobre cinco pessoas. Não está claro se a punição corporal também foi aplicada aos outros quatro condenados. Nenhuma confirmação pública da execução destas sentenças pela autoridade judicial foi encontrada na segunda-feira.

Um concerto online no tribunal

No seu dossiê de Outubro sobre a acusação de artistas no Irão, o Centro recorda que o concerto tinha sido gravado na caravana de Deir Gachin, na província de Qom, sem um público no local. A transmissão online foi seguida pela prisão temporária do cantor e vários músicos. O processo envolveu não só o intérprete, mas também aqueles que participaram na produção do concerto.

A organização dos direitos humanos Hana condenou na segunda-feira o açoite, que considera contrário à proibição de tratamento cruel, desumano ou degradante prevista no artigo 7o do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. Sua declaração é baseada nas declarações do advogado sobre a aplicação da sentença.

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