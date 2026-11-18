Em Qalqilya, representantes palestinos contestaram os cortes nos serviços hospitalares da UNRWA. A agência descreve uma crise financeira global, mas não detalha isso em seu discurso recente. Os encerramentos de departamentos, os projetos de conversão e a cessação total do cuidado devem permanecer distintos para compreender as questões do paciente.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Em Qalqilya, na Cisjordânia ocupada, o desafio dos cortes de serviço no hospital da UNRWA continua no contexto da crise financeira da Agência. Os representantes palestinianos apelaram à reabertura dos departamentos e denunciaram uma transformação do papel da instituição. Devemos distinguir essas restrições já denunciadas, os projetos contestados e um encerramento total: os documentos examinados não nos permitem afirmar que qualquer atividade médica tenha cessado.

Dois serviços no centro das reivindicações

Em 10 de novembro de 2026, representantes das instituições oficiais, do Comité Popular dos Serviços de Refugiados e dos residentes locais demonstraram-se no tribunal hospitalar. Mohammad Khader, representante do governador, defendeu a continuação do estabelecimento e rejeitou o encerramento ou outras reduções.

O presidente do Comité do Povo, Abdel Rahim Jabr, apelou à reabertura da medicina interna e da maternidade, bem como à protecção dos direitos dos trabalhadores. Suas alegações dizem respeito a funções hospitalares específicas, não apenas a presença de um prédio ou uma recepção médica.

O desafio, portanto, diz respeito à natureza do cuidado que deve permanecer acessível. A manutenção de consultas ambulatoriais não necessariamente responde a um pedido de readmissão dos serviços hospitalares.

Uma preocupação documentada por vários meses

A mobilização de Novembro não marcou o início do processo. Em um comunicado de 30 de abril, o Departamento de Assuntos de Refugiados da Organização de Libertação da Palestina já relatou um pedido de reabertura de serviços de medicina interna e maternidade em Qalqilya.

Sua cabeça, Ahmad Abu Holi, tinha levantado esta questão com um representante do escritório do Coordenador Especial da ONU. Ele também pediu o desenvolvimento de benefícios hospitalares. Este documento estabelece a antiguidade da preocupação. Não constitui um inventário actualizado dos serviços abertos em Novembro.

A OLP denuncia uma mudança de modelo em Qalqilya

Outro relatório do Departamento de Assuntos de Refugiados, atualizado em 2 de novembro, descreve uma mobilização no campo Balata. O chefe do departamento no norte da Cisjordânia, Nisrine Thouqan, denunciou o encerramento dos serviços essenciais e a transferência de médicos e enfermeiros para outros centros de saúde.

Ela indicou que o arquivo tinha sido revisto na reunião do Comitê Executivo da OLP em 25 de outubro. Foi criada uma equipa de acompanhamento entre o Departamento de Refugiados e o Ministério Palestiniano dos Negócios Estrangeiros.

No mesmo relatório, Mohammad Abu Kashk, representando as comissões populares, desafiou um projeto para transformar o hospital em clínicas. Esta é a descrição e a posição dos representantes palestinianos. O texto não contém uma decisão administrativa pormenorizada da UNRWA sobre o seu calendário de execução.

A Agência descreve as suas limitações financeiras globais

Em 12 de novembro, diante da Quarta Comissão da Assembleia Geral da ONU, o Comissário Geral Interino da UNRWA, Christian Saunders, estimou o déficit orçamental de US$ 2026 milhões para US$ 250 milhões. Este montante inclui um défice de dinheiro de cerca de 70 milhões: os dois números não devem ser adicionados em conjunto.

Ele advertiu que as restrições financeiras poderiam impor outras decisões de emprego. Ele também confirmou uma revisão das atividades e modelo de entrega, afirmando que ele não queria desmantelar a agência ou alterar seu mandato.

Este discurso não menciona Qalqilya. Ele ilumina as restrições gerais, mas não confirma a extensão exata das medidas hospitalares ou a data de encerramento. Por conseguinte, não pode ser utilizada como resposta específica a cada encargo local.

Os contratos dos trabalhadores tornam-se outro ponto de tensão

Em 15 de novembro, o Departamento de Assuntos de Refugiados da OLP denunciou uma medida relativa a mais de 3.000 funcionários da UNRWA em Gaza com menos de 13 anos de serviço. Afirma que são obrigados a assinar contratos temporários de três meses.

Ahmad Abu Holi acredita que esta conversão enfraquece os funcionários e pode se preparar para não renovação. Esta interpretação deve continuar a ser atribuída à OLP: não prova que todos estes trabalhadores já tenham sido despedidos. Também não cobre uma equipe de 3.000 pessoas no Hospital Qalqilya.

Estes dois casos apresentam desafios distintos para as economias previstas: por um lado, o conteúdo da oferta hospitalar; por outro, a estabilidade do emprego. Reuni-los sob um único anúncio de encerramento geral apagaria as diferenças entre territórios, decisões e consequências.

O que resta esclarecer para os doentes

O ponto-chave é agora um estado de jogo detalhado: serviços realmente mantidos, possibilidades de admissão, orientações para outros estabelecimentos e condições para possível reabertura. As posições públicas documentam preocupação e conflito sobre o futuro do hospital. Eles não substituem essa avaliação operacional, que é essencial para medir os efeitos das restrições aos pacientes.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews