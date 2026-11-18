Em 18 de novembro de 1943, uma associação de Fall River trouxe a independência libanesa para o Senado americano, invocando a Carta do Atlântico.

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Hoje na história do Líbano.Em 18 de novembro de 1943, a Sociedade do Monte Líbano de Fall River, Massachusetts, trouxe a causa da independência libanesa perante o Senado americano durante a crise de Rachaya.

Um telegrama de Massachusetts

O documento figura na página 9665 doRegistro do Congresso, no registo da sessão de 18 de Novembro. O senador David I. Walsh apresentou a mensagem do presidente da Sociedade do Monte Líbano. O telegrama é enviado ao Comité das Relações Externas e a sua impressão é ordenada. Esta não é uma resolução aprovada pelo Senado nem uma decisão de política externa.

Também datado de 18 de novembro, o telegrama é assinado Farris Nassif Jr., presidente da associação. Apresenta-se como uma organização fundada em Fall River em 1911 por cidadãos americanos de origem libanesa para apoiar a independência do Líbano. Juntamente com seu grupo auxiliar, ela apelou para o presidente Franklin D. Roosevelt e Secretário de Estado Cordell Hull.

Crise de Rachaya, vista do outro banco

No Líbano, o confronto tem a ver com o exercício efectivo da soberania. Após as eleições de 1943, Béchara el-Khoury tornou-se presidente e Riad el-Solh formou o governo. O Parlamento altera as disposições constitucionais relativas ao mandato francês. As autoridades francesas responderam prendendo o presidente, o chefe de governo e outros funcionários, transferidos para a cidadela de Rachaya.

As manifestações que começam no dia 11 de novembro estão ocorrendo em várias cidades. Em Bchamoun, Habib Abu Shahla e Majid Arslane, acompanhados pelo Presidente da Câmara Sabri Hamadé, organizam a continuidade do poder libanês fora do controle de procuração. Em 18 de novembro, a crise não acabou: o apelo de Fall River veio durante a detenção, quatro dias antes da libertação dos responsáveis em 22 de novembro, a data do Dia da Independência.

Convocar as Promessas dos Aliados

O recurso baseia-se na Carta do Atlântico. Tornada pública em 14 de agosto de 1941 por Roosevelt e Winston Churchill, esta declaração inclui o direito dos povos de escolher sua forma de governo e a restauração dos direitos soberanos dos quais foram forçados a ser privados.

A aproximação é politicamente precisa: os cidadãos americanos de origem libanesa procuram o seu próprio governo em nome dos princípios proclamados pelos Aliados. Colocam assim uma crise do mandato francês no debate sobre a ordem internacional a ser construída após a guerra. O argumento não se baseia num favor específico concedido ao Líbano, mas na aplicação de um princípio geral.

Libertar pessoas, restaurar instituições

A distinção entre libertação individual e restauração política também se reflete nas trocas diplomáticas americanas. Em 20 de novembro, Hull pediu ao embaixador dos EUA em Londres, John G. Winant, para esclarecer imediatamente a posição britânica. Preocupa-se com uma solução que não restabeleça o governo e o parlamento libaneses eleitos.

O Secretário de Estado recorda a garantia recebida da Embaixada Britânica de que os detidos devem ser libertados como presidente e ministros, não como indivíduos. Em outro telegrama datado do mesmo dia, Washington afirma que pediu ao Comitê de Libertação Nacional francês para restaurar o governo e implementar as promessas de independência de 1941.

Não há nada no depósito de 18 de novembro para atribuir à mensagem de Fall River a decisão de liberar os líderes libaneses. Seu interesse é outro: ele acompanha uma intervenção diáspora, no centro da crise, com as instituições de seu país de acolhimento. A independência foi então defendida em Beirute e Bchamoun, mas também encontrou links para Massachusetts.

Ilustração: cidadela de Rachaya, 6 de maio de 2019. Foto Hardscarf, Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0redimensionar.

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