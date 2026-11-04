Qab Elias abre estação de carregamento elétrico

A Associação Comercial Qab Elias anunciou o lançamento de uma primeira estação de carregamento elétrico no município, em parceria com a MEDCO. O local foi fornecido gratuitamente para o Centro Al-Hawli. Motoristas são convidados a retirar seu cartão de carregamento do Vetico, ao lado da estação, onde os termos de uso estão disponíveis. No entanto, o comunicado de imprensa emitido em 3 de Novembro não especifica taxas, potência, conectores ou tempos de acesso. Estes detalhes permanecem por verificar antes da utilização.

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Qab Elias tem uma primeira estação de carregamento de veículos elétricos, de acordo com a associação comercial local. Ele anunciou seu lançamento com o MEDCO em um comunicado de imprensa transmitido terça-feira, 3 de novembro. A iniciativa acrescenta um serviço para motoristas neste município de Bekaa.

Carga elétrica chega em Qab Elias

O lançamento ocorreu na presença de Salah Taleb, presidente do município de Qab Elias-Wadi el-Delm e da União dos Municípios de Bekaa Central. A associação agradece ao município e aos proprietários do centro Al-Hawli, que forneceram gratuitamente a instalação.

Para utilizar o serviço, os motoristas são convidados a retirar um cartão de carregamento na loja Vetico, localizada ao lado da estação. Os termos de uso também estão disponíveis, segundo a associação.

Disposições práticas ainda por definir

O comunicado de imprensa não dá o preço, o poder de carregamento ou os tipos de conectores disponíveis. Os tempos de acesso também não são especificados. Por conseguinte, estas informações devem ser obtidas no local antes de se prever o novo carregamento.

Os comerciantes apresentam esta facilidade como um meio para desenvolver serviços locais e acompanhar as necessidades em mudança. Seu anúncio é sobre a primeira estação da cidade, não uma Bekaa ou Líbano-wide primeiro.

Linha de Crédito

Estação de recarga no Reino Unido, fotografada em 17 de junho de 2025. Ilustração do arquivo: Esta foto não representa a estação ou o equipamento de Qab Elias. Foto: Pamsimhaho / Wikimedia Commons, CC0 1.0.

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