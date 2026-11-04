Abdul El-Sayed eleito: a fratura sobre Israel

Abdul El-Sayed ganhou o assento no Senado de Michigan de acordo com a Associated Press. O Progressista defende um embargo de armas contra Israel. Sua rival democrata Haley Stevens, que foi espancada na escola primária, apoiou o republicano Mike Rogers. Esta vitória revela uma divisão política sem alterar imediatamente a política externa dos EUA.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Abdul El-Sayed venceu a eleição do Senado de Michigan contra o republicano Mike Rogers, de acordo com o prêmio Associated Press anunciado em 4 de novembro de 2026. O democrata progressista deve tornar-se o primeiro senador muçulmano nos Estados Unidos em janeiro. Sua vitória também deu um alcance nacional à divisão democrática sobre Israel: Haley Stevens, seu rival derrotado no nível primário, finalmente apoiou Rogers.

A votação teve lugar em 3 de Novembro. O anúncio de um vencedor por uma agência de notícias não constitui a certificação oficial dos resultados. Ela, no entanto, revela um fato político: em um estado disputado, El-Sayed venceu sem abandonar sua crítica à ajuda militar americana a Israel. Esta posição tinha alimentado os ataques de seus oponentes durante a campanha primária e geral.

Abdul El-Sayed ganha assento democrático para preservar

O futuro senador sucederá Gary Peters, um democrata que não procurou um novo mandato. Não é, portanto, um assento arrancado dos republicanos, mas um assento mantido pelos democratas. Na frente dele, Mike Rogers, um antigo representante republicano, foi apoiado por Donald Trump.

Esta distinção conta para medir a vitória. El-Sayed deu dois passos diferentes: para obter a nomeação democrática, em seguida, para reunir além do eleitorado das primárias. Seu sucesso geral foi em resposta a aqueles que sentiram seu perfil era muito clivagem para uma eleição em Michigan. Só ele não prova que cada uma das suas propostas tem maioria.

O primeiro confronto foi entre o Progressivo e Haley Stevens, um representante federal da ala mais moderada do partido. El-Sayed bateu-lhe pouco nas primárias de 4 de Agosto. Mallory McMorrow, outro candidato inicial, tinha deixado a corrida antes desse voto. Ela então chamou o comício em torno do vencedor.

Em Israel, um desacordo prático sobre as armas

A linha El-Sayed não se limita a uma crítica a Benjamin Netanyahu. No seu programa, pediu um embargo imediato às armas contra Israel. Ele se recusa a distinguir entre armas ofensivas e defensivas. Também exige a aplicação de leis dos EUA que condicionam a ajuda militar e as vendas.

O candidato descreveu a campanha israelense em Gaza como « genocídio ». Esta é sua posição, contestada pelos governos israelense e americano. Sua recusa de financiamento militar incondicional faz parte de uma doutrina mais ampla, que também visa vários parceiros árabes em Washington. Simultaneamente, o seu programa prevê um relançamento da ajuda internacional, nomeadamente à UNRWA, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos.

Esta distinção entre assistência militar e humanitária esclarece o seu projecto. Ele não propõe uma retirada de qualquer ação americana no Oriente Médio. Ele quer mudar os instrumentos desta acção, com foco nos direitos humanos e na diplomacia. A sua posição sobre Israel inclui, portanto, escolhas orçamentais específicas que os seus futuros votos permitirão avaliar.

Haley Stevens estava defendendo outra relação com Israel

Stevens defende uma aliança estreita com Israel. Mas resumir seu discurso com apoio sem reservas para Netanyahu seria impreciso. Numa entrevista na TV, em 9 de julho, ela criticou sua conduta de guerra e sua incapacidade de estabelecer a paz. Defendeu também uma solução de dois Estados e o direito dos palestinianos à autodeterminação.

Na mesma entrevista, ela apresentou o reconhecimento do direito de Israel de existir como uma grande diferença com El-Sayed. Ela culpou-o pelas respostas a essa pergunta. Também apoiou a reconstrução de Gaza. O desacordo era, portanto, sobre as garantias a serem dadas a Israel, as condições para o apoio americano e as palavras usadas para descrever a guerra.

A oposição não se limita, portanto, a duas personalidades que desejam ou recusam a paz. Trata-se dos meios de pressão que Washington deve exercer sobre o seu aliado. A El-Sayed tenciona utilizar a cessação das entregas de armas. Stevens defende uma relação de apoio, enquanto critica o governo israelense.

O apoio de Stevens para Rogers tornou a ruptura visível

Após sua derrota na escola primária, Stevens inicialmente apoiou El-Sayed. Em 1 de novembro, dois dias antes das eleições gerais, ela mudou de lado e anunciou seu apoio para Mike Rogers. Ela apareceu com ele em uma igreja em Detroit. Esta escolha transformou uma rivalidade interna em apoio público para o candidato republicano.

A separação acelerou em torno de um anúncio por um grupo fora da campanha El-Sayed. Associava o custo das compras de alimentos ao apoio dos EUA a Israel. Stevens pediu a sua condenação. Depois que a equipe do candidato pediu para ela não participar de seus eventos, ela escolheu Rogers.

El-Sayed explicitamente rejeitou o conteúdo deste anúncio antes da eleição. Este ponto impede-o de atribuir automaticamente todas as mensagens transmitidas por grupos favoráveis à sua eleição. Ele procurou recentrar a campanha no custo de vida. A disputa misturou assim o desacordo político, a controvérsia publicitária e o colapso pessoal.

A vitória anunciada significa que esta deserção não impediu sua eleição. Não mede quantas vozes Stevens se moveram, nem em que sentido. Sem dados detalhados sobre os eleitores e suas motivações, atribuir o resultado a este único episódio seria arriscado.

Um retrocesso para a estratégia de apoio de Israel

As primárias já haviam constituído uma derrota para as organizações pró-israelitas que apoiaram Stevens. A AIPAC e seus aliados haviam comprometido recursos significativos contra El-Sayed. Ele tinha feito seu papel na campanha um argumento contra a influência de grandes financiadores.

Sua eleição geral continuou este retrocesso político: a oposição dessas redes não foi suficiente para impedir sua entrada no Senado. Neste caso, enfraquece a ideia de que uma crítica frontal à ajuda a Israel condena necessariamente um democrata num Estado contestado. Não aborda as outras questões da eleição, nem as divisões do partido.

A primeira é a representação política de um senador muçulmano. Não transforma El-Sayed em porta-voz de todos os muçulmanos americanos. Os eleitores muçulmanos, árabes, judeus ou cristãos não são blocos homogêneos. Seu voto não pode ser inferido de sua religião ou origem.

No Senado, votos e coalizões

Em Washington, El-Sayed terá um voto para créditos, compromissos e legislação. Poderá apoiar iniciativas contra certas vendas de armas e participar no controlo do executivo. Mas sua eleição não desencadeia quaisquer embargos e não cancela quaisquer entregas.

Para se tornar vinculativo, uma resolução que bloqueie a venda de armas tem de atravessar as duas câmaras e a Presidência. Um veto presidencial acrescenta o obstáculo de uma maioria de dois terços em cada câmara para superá-lo. A capacidade de acção dependerá, portanto, de alianças parlamentares, para além do campo progressista.

A mudança imediata é política: uma linha crítica para o apoio militar a Israel ganha um lugar adicional no Senado. Sua tradução concreta começará com os primeiros textos, comissões e votos do novo Congresso em janeiro de 2027.

Fontes e índices de referência

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews