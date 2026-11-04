Dakar: Thea Obeid quinto da cerveja 100 m

Thea Obeid terminou em quinto na final feminina de 100 metros de bronze nos Jogos Olímpicos da Juventude de Dakar. Seu tempo de 1 minuto 12 segundos 53 melhora em 2,14 segundos que alcançou em série, onde obteve o oitavo tempo cumulativo. O libanês estava a 2,20 segundos da medalha de bronze. É agora um dos brasões de 50 metros, programado para quinta-feira 5 de novembro, com um lugar na final ainda a ser conquistado.

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Thea Obeid terminou em quinto lugar na final feminina de 100 metros de bronze nos Jogos Olímpicos da Juventude de Dakar na terça-feira, 3 de novembro. O nadador libanês fez 1 minuto 12 segundos 53, depois de um dia em que ela melhorou significativamente seu tempo entre a série e a final.

A final reuniu oito nadadores. Obeid ganhou três lugares em comparação com seu posto no ranking cumulativo de qualificações.

Thea Obeid em Dakar: duas corridas, duas vezes

Em série, Obeid nadou em 1 minuto 14 segundos 67. Ela tomou o terceiro lugar em sua série, um ranking que não deve ser confundido com a classificação cumulativa de qualificações. Em toda a série, ela foi a oitava, a última a chegar à final.

Seu tempo de 1 minuto 12 segundos 53 na final representa uma melhoria de 2,14 segundos em comparação com esta primeira corrida. O ganho diz respeito às duas passagens de 3 de novembro.

A final foi vencida pelo japonês Mana Ishikawa em 1 minuto 8 segundos 81. Sul Africano Chanel Veldsman ficou em segundo lugar em 1 minuto 9 segundos 48, à frente de Wui Kiu Man de Hong Kong, terceiro em 1 minuto 10 segundos 33.

Obeid assim terminou 2,20 segundos a partir da terceira vez, ao pé dos quatro primeiros lugares nesta final.

A cerveja de 50 metros planejada em 5 de novembro

O próximo prazo anunciado para o libanês é a cerveja feminina de 50 metros, quinta-feira, 5 de novembro. Aparece na quinta série, programada às 10:34 em Dakar, ou 12:34 em Beirute. A final está prevista para o mesmo dia às 15:29 em Dakar, sujeito a qualificação.

Para participar desta nova final, ela terá que se qualificar novamente da classificação cumulativa da série.

O resultado de 3 de novembro, no entanto, dá uma marca concreta antes desta próxima nomeação: oitavo das qualificações, Obeid terminou quinto da corrida decisiva com um tempo significativamente menor. O resto de sua viagem em Dakar será agora medido na distância mais curta do brasse.

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